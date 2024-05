Pleiku bồi dưỡng kiến thức cho 52 già làng, người có uy tín

Trong thời gian 2 ngày (27 và 28-5), 52 học viên là già làng, người có uy tín tại 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố được tiếp thu 4 chuyên đề do các giảng viên là lãnh đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an và Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku trình bày về các nội dung trọng tâm: Một số quy định của pháp luật và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở tại các thôn, làng, tổ dân phố; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; định hướng phát triển du lịch TP. Pleiku gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò của người có uy tín và già làng, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; thực hiện tốt hương ước, quy ước tại khu dân cư và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.