Ayun Pa: Khen thưởng 37 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể thị xã Ayun Pa và 120 đại biểu trong lực lượng vũ trang thị xã.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thị xã toàn diện, đồng bộ, chủ động, tích cực, sáng tạo, phát triển liên tục, hiệu quả; hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã phát triển.

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn vinh, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã luôn là lực lượng tuyến đầu, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiêu biểu trong phòng-chống đại dịch Covid-19; phòng-chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; làm công tác dân vận giúp đỡ Nhân dân, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Trong 5 năm, Đảng ủy Quân sự đã phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đơn vị tự vệ bồi dưỡng, kết nạp được 86 đảng viên; 100% chi bộ quân sự xã, phường có cấp ủy; 100% phó chỉ huy trưởng là đảng viên; đảng viên là thôn đội trưởng đạt 93,8%. Hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Từ phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, Ban CHQS thị xã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; Ban Tham mưu được Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 4 đồng chí được Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 5 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 8 lượt tập thể, Chiến sĩ tiên tiến cho 35 lượt cá nhân; UBND thị xã tặng giấy khen cho 24 lượt tập thể và 151 cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

Giai đoạn 2024-2029, lực lượng vũ trang thị xã phấn đấu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức đúng đắn cho cán bộ chiến sĩ về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc; 100% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh rộng khắp, độ tin cậy cao…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật kết quả, bài học kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen 8 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.