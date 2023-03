Tham gia hội thi có 10 thí sinh là bí thư chi bộ quân sự của 10 xã, phường của thị xã An Khê. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Trắc nghiệm, soạn thảo nghị quyết và thực hành.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Võ Anh Tài-Bí thư chi bộ quân sự xã Tú An; trao giải nhì cho thí sinh Trịnh Thị Lê-Bí thư chi bộ quân sự phường An Phú; trao giải ba cho thí sinh Nguyễn Công Tuấn-Bí thư chi bộ quân sự xã Song An; 2 giải khuyến khích được trao cho thí sinh Trương Quốc Thắng-Bí thư chi bộ quân sự phường Ngô Mây và Nguyễn Thanh Điệp-Bí thư chi bộ quân sự xã Thành An.

Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện cho bí thư chi bộ quân sự các xã, phường có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ quân sự; nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của bí thư chi bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.