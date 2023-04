(GLO)- Ngày 19-4, đoàn giám sát do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND huyện Đức Cơ về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Cùng đi có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

(GLO)- Nghe tiếng kêu cứu ngoài sông, em Kpă Nguyên vội chạy tới thì thấy có người đang chới với giữa dòng nước. Không chút do dự, em lao ngay xuống sông tìm cách tiếp cận người bị nạn. Vượt qua lằn ranh sinh-tử, Nguyên chỉ cười hiền: “Tình huống lúc đó quá gấp, em mà chạy đi kêu người giúp thì có thể đã không cứu được anh chị rồi”.

(GLO)- Ngày 16-4, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hoa Lư tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Ốp (phường Hoa Lư).