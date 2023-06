Tin liên quan Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Đa dạng nội dung, đổi mới hình thức

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Hiện nay, đa số học viên, sinh viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Sinh thời, vấn đề nổi bật được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm là công tác giáo dục lý tưởng chính trị và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, mà trong đó nền báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo là một binh chủng quan trọng trên “mặt trận” này. Người luôn yêu cầu và mong mỏi báo chí cách mạng Việt Nam phải giúp cho thanh niên có định hướng đúng đắn về lý tưởng sống.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học viên, sinh viên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, ít quan tâm đến tình hình của đất nước, quốc tế. Một số nhỏ học viên, sinh viên “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa chính trị”, không có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện, có những sinh viên giảm sút niềm tin, thiếu niềm tin, bản lĩnh non kém, thậm chí bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Bên cạnh việc trau dồi những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu kiến thức khoa học, công nghệ tiên tiến của thời đại, Trung tâm GDTX tỉnh còn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua việc nhận thức đúng đắn về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự kiên định lý tưởng cách mạng, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trung tâm cũng xác định đây chính là khâu then chốt để nâng cao chất lượng dạy và học. Ngay từ đầu năm học, Trung tâm đã đề ra nhiều giải pháp, được thảo luận, hoàn thiện tại các cuộc họp tổ chủ nhiệm, tổ chuyên môn.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, Trung tâm GDTX tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Theo đó, trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 327/KH-TTGDTX ngày 29-9-2022 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng và công tác học viên, sinh viên, đặc biệt quan tâm chú ý đến học viên, sinh viên là người dân tộc thiểu số. Ngoài sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, trung tâm khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quý. Nội dung hết sức cụ thể, chú trọng vào những vấn đề cấp thiết mang tính địa phương.

Bên cạnh đó, Trung tâm GDTX tỉnh còn triển khai hiệu quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành về nhiệm vụ Giáo dục chính trị, bao gồm: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học viên; công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng-chống bạo lực học đường; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng-chống ma túy, an toàn vệ sinh lao động; công tác xã hội trường học, tư vấn tâm lý.

Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên theo hướng tích hợp, lồng ghép thông qua các chuyên đề của môn học và các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Trung tâm một mặt tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên, Phòng Quản lý Giáo dục trung học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng cho học viên. Mặt khác tạo ra môi trường học thuật gắn với văn hóa chính trị. Hàng tháng, trung tâm phối kết hợp các hình thức giáo dục ngoại khóa như nói chuyện chuyên đề, báo cáo thời sự, nghị quyết, tham quan, nghiên cứu thực tế, các hình thức văn hóa, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu về lý luận chính trị, tư tưởng. Phát triển các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi, các trò chơi có thưởng trong các hoạt động mang tính chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như Ngày sinh nhật Bác 19-5, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11…

Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị của học viên, sinh viên, đặc biệt trên môi trường, không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học viên tại địa phương để nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học viên. Chủ động phát hiện và phối hợp theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của học viên; phát hiện, phối hợp với ngành Công an và chính quyền địa phương để xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng, hoạt động vi phạm pháp luật của học viên (nếu có).

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng đồng bộ, sáng tạo và thiết thực với nhiều hình thức như: Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền, sinh hoạt chào cờ đầu tuần… Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho học viên dân tộc thiểu số về an ninh, an toàn mạng; phối hợp triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” .

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Trước những thời cơ và thách thức hiện nay, hơn lúc nào hết, học viên, sinh viên của Trung tâm GDTX tỉnh cần nhận thấy rõ vị trí, vai trò của mình đối với sự phát triển của tỉnh nhà, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với vai trò là chủ thể tích cực, là lực lượng tiên phong, là người chủ tương lai của nước nhà.

Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này, các cán bộ, giáo viên của Trung tâm GDTX tỉnh luôn dành thời gian để tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của học viên DTTS, từ đó nắm bắt tâm tư, khả năng thu nhận kiến thức của các em để có phương pháp giáo dục phù hợp. Trung tâm cũng tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở để các em yên tâm học tập, rèn luyện; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em. Theo các thầy, cô giáo, từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học viên về giáo dục lý tưởng cách mạng như chủ trương, đường lối của Đảng, cho đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa người bản địa, tạo nên nhiều thay đổi đáng mừng trong nhận thức, hành động của học viên, sinh viên, nhất là các em người dân tộc thiểu số. Các em biết lựa chọn, học hỏi những nét đẹp văn hóa từ bạn cùng lớp, cùng trường, biết đấu tranh xóa bỏ các hủ tục và tệ nạn xã hội. Những năm gần đây, Trung tâm không có học viên bỏ học giữa chừng để lập gia đình. Các em cũng trở thành những tuyên truyền viên đưa văn hóa mới về thôn làng.

Học viên, sinh viên của trung tâm ngoài tham gia học hệ GDTX cấp THPT thì một số còn học nghề hệ Trung cấp, Cao đẳng tại trường Cao đẳng Gia Lai với nhiều ngành nghề khác nhau như: may, mặc, hàn, lái xe, cơ khí, nấu ăn, du lịch… Ngoài ra, các em vừa học văn hóa vừa học năng khiếu bóng đá tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Trong quá trình học tập, nhiều học viên ngoài công việc học tập thì còn tham gia làm thêm, phụ giúp các cơ sở kinh doanh sản xuất để kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống như: phục vụ quán cà phê, bán hàng, nhà hàng, tiệc cưới, các tiệm ăn sáng, làm cơ khí, hàn… Sau khi học xong chương trình, một số em tiếp tục học lên hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học ở các trường trong cả nước. Số còn lại thì đi làm tại các nhà máy, xí nghiệp, các xưởng sản xuất, các công ty, buôn bán, kinh doanh các hoạt động dịch vụ. Số khác chọn trở về quê sinh sống lao động sản xuất cùng với gia đình.

Tin rằng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên của Trung tâm GDTX tỉnh, học viên, sinh viên ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách, trở thành những công dân có ích, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

VÕ VĂN TIÊN