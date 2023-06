Trở về con đường sáng

(GLO)- Với những cách làm sáng tạo, các thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

(GLO)- Sáng 9-6, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị thị xã An Khê gồm các ông, bà: Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê; Lê Thị Kiều Hạnh-Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Song An trước kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Trung Kiên-Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh.