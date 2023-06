Đak Pơ ra mắt mô hình "Vững bước trên con đường hoàn lương"

(GLO)- Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ nhóm 15 đối tượng để điều tra về hành vi giết người xảy ra ngày 6-6-2023 tại huyện Kbang.

(GLO)- Công an huyện Đak Đoa vừa vận động đối tượng truy nã Trần Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) ra đầu thú. Cường là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giàu, trú tại phường An Cựu, TP Huế có hành vi cho vay nặng lãi.