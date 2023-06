Đak Pơ đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi vùng dân tộc thiểu số

Đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất

Vụ mùa năm nay, 54 hộ đồng bào Bahnar ở làng Jun (xã Yang Bắc) được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ phối hợp với chính quyền xã vận động tham gia chương trình sản xuất giống lúa mới BĐR27 chất lượng cao thay thế giống lúa sản xuất lâu nay. Bà Đinh Thị Lươnh cho biết: “Nhà mình có 2 sào lúa nước 2 vụ. Mọi năm, nếu thời tiết thuận lợi, gia đình thu được 5 tạ/sào. Vừa qua, được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, gia đình đã đăng ký tham gia sản xuất lúa BĐR27, năng suất ước đạt 6-7 tạ/sào”.

Còn ông Đinh Prế (cùng làng) chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 sào lúa nước tham gia chương trình. Trước khi chuẩn bị gieo sạ, tôi được cán bộ nông nghiệp tập huấn phương pháp mới từ khâu làm đất, bón lót vôi, ủ giống đến sử dụng các loại phân theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Hy vọng năng suất giống lúa mới cao hơn so với các giống cũ”.

Theo ông Nguyễn Công Thư-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Chương trình hỗ trợ sản xuất lúa giống mới BĐR27 được đơn vị triển khai trong vụ mùa năm nay trên địa bàn các xã: Tân An, Hà Tam, Yang Bắc và Ya Hội với quy mô hơn 215 ha. Trong đó, huyện sử dụng vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa hỗ trợ 440 triệu đồng. Giống lúa BĐR27 có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất bình quân đạt 7-7,5 tấn/ha. Giống lúa này có khả năng kháng sâu bệnh tốt, chống chịu cao với thời tiết khắc nghiệt.

Hỗ trợ phát triển đàn vật nuôi

Cùng với chương trình hỗ trợ phát triển giống lúa mới, giai đoạn 2017-2020, huyện Đak Pơ còn triển khai chương trình hỗ trợ lai cải tạo đàn bò vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn 5 xã: An Thành, Yang Bắc, Ya Hội, Phú An và Hà Tam với kinh phí thực hiện 665 triệu đồng. Theo đó, 18 hộ tham gia dự án được cung cấp giống bò lai Zebu và giống cỏ voi VA06. Qua một thời gian triển khai thực hiện, số bò đực giống đã hỗ trợ lai tạo ra 730 bê con. Số bê con này có tầm vóc lớn và giá trị kinh tế cao hơn so với giống bò địa phương; một số bê con nuôi 6-8 tháng bán với giá 15-17 triệu đồng/con.

Tham gia dự án, anh Đinh Tech (làng Đê Chơ Gang, xã Phú An) cho biết: “Trước khi nhận bò về nuôi, tôi được cán bộ hướng dẫn xây dựng chuồng trại và kỹ thuật chăm sóc sao cho bò mập khỏe, có khả năng phối giống tốt. Nhiều bò cái của gia đình cũng như các hộ trong làng được phối giống đẻ ra bê lai rất đẹp”.

Trong khi đó, lúc mới tham gia dự án, anh Đinh Trê (làng Bú, xã An Thành) hơi phân vân vì không có kinh nghiệm chăn nuôi bò giống. Tuy nhiên, sau khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật, anh đã tự tin đầu tư làm chuồng trại để nhận bò giống về nuôi. Đến nay, anh đã cho bò giống này lai tạo với bò địa phương đẻ ra 60 con bê. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi trồng thêm cỏ voi làm thức ăn cho bò. Ngoài ra, tôi còn học cách ghi nhật ký phối giống để theo dõi và bổ sung các thức ăn giàu dinh dưỡng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật giúp bò khỏe mạnh, cho chất lượng phối giống tốt hơn”.

Sau gần 4 năm triển khai dự án, toàn huyện có hơn 1.000 con bê lai giống Zebu ra đời, góp phần mang hiệu quả tích cực trong việc cải tạo đàn bò tại địa phương. Hiện đàn bò của huyện Đak Pơ đã lên trên 16.000 con, tỷ lệ bò lai chiếm 85,5%. Đặc biệt, tại các xã Yang Bắc, Ya Hội, An Thành, tỷ lệ bò lai tăng dần qua các năm.

Cũng trong năm 2021, Dự án phát triển giống heo đen tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã Yang Bắc, An Thành, Ya Hội được triển khai với 18 hộ dân tham gia. Huyện hỗ trợ 90 con heo giống (mỗi hộ được cấp 4 con cái và 1 con đực) với tổng kinh phí hơn 447 triệu đồng. Dự án không chỉ giúp duy trì, phát triển giống heo này mà còn góp phần trao “cần câu” để các hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo. Anh Đinh Drung (làng Kuk Đak, xã An Thành) cho biết: “Được hỗ trợ con giống, tôi đầu tư làm chuồng và nuôi nhốt chứ không thả rông như trước. Để tiết kiệm chi phí, tôi tận dụng thức ăn sẵn có trong vườn nhà như chuối cây, các loại rau củ. Đến nay, gia đình đã xuất bán hơn 30 heo con và heo thịt. Nhờ vậy, gia đình không những có thu nhập ổn định hơn mà còn góp phần bảo tồn được giống heo quý của người Bahnar”.

Đánh giá về hoạt động chăn nuôi và chất lượng đàn heo hiện nay, ông Văn Anh-cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ, Chủ nhiệm dự án-cho hay: “Chúng tôi triển khai dự án nhằm mục đích bảo tồn, nhân rộng nguồn gen giống heo đen bản địa. Đến nay, tổng đàn heo ở 18 hộ tham gia đã phát triển lên trên 120 con. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao, hướng dẫn kỹ thuật để nhân rộng đàn heo đen trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm và nâng cao thu nhập cho người dân”.