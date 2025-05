Tìm bị hại vụ án Phạm Văn Tuân lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Pleiku

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại và người có liên quan đến vụ án Phạm Văn Tuân lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại TP. Pleiku.

Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Gia Lai) đang thụ lý điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 2 đến tháng 3-2024 tại TP. Pleiku.

Cụ thể, bị can trong vụ án là Phạm Văn Tuân (SN 1993; tại tỉnh Gia Lai); quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo không; nghề nghiệp không xác định. Căn cước công dân số 064.093.004.293, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-Bộ Công an cấp ngày 26-5-2022. Nơi thường trú: tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện nay: Không xác định.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị ai là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đến Văn phòng Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai (số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại 0694.326.456 hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Lê Anh Tuấn qua số điện thoại 0964.563.777) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.