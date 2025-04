Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vợ chồng bị can Nguyễn Thị Tuyến và Lê Xuân Bài

Cụ thể, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 đang thụ lý giải quyết vụ án hình sự trên và tiến hành điều tra đối với 2 bị can.

Theo đó, bị can Nguyễn Thị Tuyến (tên gọi khác là Tuyển), sinh ngày 7-9-1980 tại Gia Lai, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam; căn cước công dân số 024180008850 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12-1-2022. Nguyễn Thị Tuyến là lao động tự do; có quê quán tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; địa chỉ thường trú tại thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.

Bị can còn lại là Lê Xuân Bài, sinh ngày 15-4-1974 tại tỉnh Bắc Giang; dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam; căn cước công dân số 024074012974 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28-6-2021. Bị can Lê Xuân Bài là bộ đội tại Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34); thường trú tại thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 7-2023, Nguyễn Thị Tuyến cùng chồng là Lê Xuân Bài đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay tiền, chiếm đoạt tài sản đã vay được của nhiều người có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 đề nghị ai là bị hại có liên quan đến 2 bị can Nguyễn Thị Tuyến và Lê Xuân Bài thì liên hệ với đơn vị theo địa chỉ: số 401 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; số điện thoại 02363615560 gặp Điều tra viên Lê Thanh Tú để được giải quyết theo quy định của pháp luật.