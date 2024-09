Tìm người bị hại theo đơn, tố giác ông Nguyễn Văn Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đó, nội dung đơn của bà Phan Thị Hạnh trình bày, năm 2007, thông qua mối quan hệ khi công tác tại Hội Phụ nữ thôn An Hòa (xã Phú An), bà quen biết ông Nguyễn Văn Tân (khi đó ông Tân làm Trưởng thôn An Phong). Đến năm 2019, bà Hạnh và ông Tân đều được thôn tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ vay vốn của xã Phú An. Ngày 29-6-2023, ông Tân điện thoại hỏi vay bà Hạnh số tiền 170 triệu đồng với mục đích mua đất với lãi suất là 4,0/tháng, tương đương 4 triệu đồng/100 triệu đồng/tháng. Sau khi được bà Hạnh cho vay 170 triệu đồng, ông Tân hứa hẹn sau khi bán được đất sẽ trả lại tiền gốc, còn tiền lãi thì sẽ trả hàng tháng.

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7-2023 đến đầu tháng 7-2024, ông Tân nhiều lần vay tiền của bà Hạnh để đáo hạn ngân hàng và đã thanh toán sòng phẳng các khoản gốc, lãi. Từ ngày 12-7-2024 đến ngày 31-7-2024, ông Tân tiếp tục nhiều lần đặt vấn đề vay tổng cộng số tiền 850 triệu đồng của bà Hạnh để đáo hạn ngân hàng với lãi suất 2,5/ngày, tương đương 250 ngàn đồng/100 triệu đồng/ngày. Ông Tân hứa hẹn khi ngân hàng giải ngân sẽ trả lại tiền gốc và tiền lãi. Bà Hạnh đồng ý cho vay số tiền nói trên bằng hình thức chuyển khoản và tiền mặt nhưng không có giấy tờ xác nhận nợ. Đến ngày 9-8-2024, bà Hạnh liên lạc cho ông Tân nhưng không được, đến nhà tìm không thấy. Vì vay tiền đến hẹn không trả mà bỏ đi khỏi địa phương nên đến ngày 5-9-2024, bà Hạnh đã làm đơn tố giác ông Nguyễn Văn Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị làm rõ.

Còn theo nội dung đơn của bà Lê Thị Diễm Thương thì bà và ông Nguyễn Văn Tân quen biết nhau từ lâu. Từ khoảng giữa năm 2023, ông Tân nhiều lần mượn tiền của bà Thương với số tiền 300 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng cho người dân trong thôn An Phong đang vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Đăk Pơ. Ông Tân đã thanh toán đầy đủ số tiền gốc và lãi cho bà Thương ngay sau đó ít ngày. Từ ngày 27-7-2024 đến ngày 3-8-2024, ông Tân 3 lần đến nhà bà Thương đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn cho người dân trong thôn với số tiền 150 triệu đồng, 190 triệu đồng, 250 triệu đồng với lãi suất 2 ngàn đồng/1 triệu đồng/ngày. Trong 2 lần vay tiền trước, ông Tân không viết giấy vay tiền. Lần thứ 3 vay tiền, ông Tân có viết giấy vay bà Thương 3 lần với số tiền 590 triệu đồng, hẹn đến ngày 3-9-2024 sẽ trả. Đến hẹn trả tiền, ông Nguyễn Văn Tân chặn zalo, facebook, chặn số điện thoại nên bà Thương không liên lạc được với ông này. Qua tìm hiểu, bà Thương phát hiện ông Tân đã đưa ra thông tin gian dối, giả mạo là vay số tiền 590 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng và bỏ đi khỏi địa phương nên đã viết đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 590 triệu đồng.

Để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh mở rộng vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã và TP.Pleiku, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai thông báo, rà soát trên địa bàn xác định có tổ chức, cá nhân nào là bị hại có liên quan đến vụ việc nêu trên thì liên hệ với đơn vị hoặc qua SĐT 0971.303.579 của điều tra viên Phạm Thị Hồng Thắm để giải quyết theo quy định của pháp luật.