Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ Nguyễn Minh Nhựt lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm người bị hại trong vụ án Nguyễn Minh Nhựt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Nguyễn Minh Nhựt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ năm 2021 đến ngày 6-10-2023 tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-CSĐT, ngày 25-10-2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Chư Păh).

Để phục vụ điều tra vụ án, đề nghị ai là người bị hại hoặc người có liên quan đến bị can Nguyễn Minh Nhựt (SN 1997; là lao động tự do; thường trú tại ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc qua Thiếu tá Lê Hồng Nam-Điều tra viên thụ lý vụ án (số điện thoại 0972117979) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.