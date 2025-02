Công an Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đơn tố giác chiếm đoạt tài sản tại Chư Prông

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đang tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn tố giác của bà Lê Thị Mai (SN 1966; trú tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Bà Mai tố giác ông Vũ Chí Hiền và bà Bùi Thị Mai (cùng trú tại thôn Hợp Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 2,5 tỷ đồng. Vụ việc xảy ra từ tháng 11-2022 đến tháng 8-2023 tại huyện Chư Prông.

Thông báo tìm người bị hại của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai). Ảnh: M.T

Ông Vũ Chí Hiền sinh ngày 11-8-1990 tại Gia Lai; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh; số định danh cá nhân 064090006286 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp. Bà Bùi Thị Mai sinh ngày 27-12-1992 tại Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh; số định danh cá nhân 038192019685 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp. Ông Vũ Chí Hiền và bà Bùi Thị Mai đều là lao động tự do.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm người bị hại và đề nghị những người có liên quan đến người bị tố giác liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tại địa chỉ: số 267A đường Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku hoặc qua điều tra viên thụ lý là Thiếu tá Lê Hồng Nam (SĐT: 0972.117.979) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.