Tiếp tục nhân rộng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”

Dự hội nghị có đồng chí Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các trường Công an nhân dân, lãnh đạo Công an các tỉnh: Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Phú Yên, Lai Châu, Điện Biên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và người uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp đồng bộ với các sở, ngành, địa phương triển khai thí điểm công tác vận động các trường hợp lầm lỡ tin theo FULRO, “Tin lành Đê ga" quay về các tôn giáo được công nhận. Sau hơn 1 năm triển khai, các lực lượng đã vận động được 575 trường hợp thuộc 12 xã của 4 huyện (Phú Thiện, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Sê) quay về sinh hoạt tôn giáo bình thường. Qua đánh giá, bước đầu mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng" đem lại hiệu quả trên nhiều phương diện.

Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn thí điểm mô hình được giữ vững, người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo, bản thân các đối tượng đồng tình ủng hộ; góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, cải thiện chất lượng công tác dân vận cơ sở; cảm hóa một số đối tượng cầm đầu, cốt cán, trở thành “hạt nhân” tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, từ khi mô hình đi vào hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, như: vận động cá biệt, tổ chức họp dân, phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động; sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần tuý. Thực hiện mô hình 3 cấp: Cấp huyện, cấp xã - phường - thị trấn, cấp thôn - làng; huy động sức mạnh tổng hợp của 4 lực lượng: Đảng viên, cán bộ trong hệ thống chính trị; lực lượng cốt cán, người uy tín; các chức sắc, tôn giáo và những người đã quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, có tư tưởng tiến bộ. Mô hình đã giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra: Vừa bảo đảm đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân mà không bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong cảm hóa, giáo dục đối tượng ở cộng đồng; loại trừ những yếu tố gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đến nay, đã hình thành 70 tổ vận động với hơn 800 thành viên tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương vai trò của Công an các địa phương và các ban, ngành trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hiệu quả mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức triển khai nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh; lực lượng Công an tiếp tục rà soát, nắm tình hình, đánh giá, tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai mô hình để trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phải giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, qua đó tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Xây dựng thế trận lòng dân, để mỗi người dân là một kênh thông tin, mỗi xã, phường là một pháo đài phòng-chống tội phạm và bảo vệ an ninh chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cơ sở, sự tham gia của chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thành lập và duy trì hoạt động Ban chỉ đạo các cấp để trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung liên quan. Trong đó, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, sự phân công phân cấp và các nội dung Hướng dẫn triển khai mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” do Ban Chỉ đạo ban hành, với phương châm “Ba cấp, bốn lực lượng” gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “xây dựng nông thôn mới”...

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết các lực lượng, đoàn thể chính trị - xã hội, các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện mô hình này tại cơ sở; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho 3 cá nhân. Dịp này Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 4 tập thể, 4 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình.