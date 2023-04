(GLO)- Tại làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), Thường trực Huyện ủy Đak Pơ vừa tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, người dân trong xã.

Tại buổi đối thoại, người dân xã Phú An đã được nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quý I-2023. Đồng thời, Thường trực Huyện ủy cũng đã lắng nghe các ý kiến, phản của cán bộ, người dân xã Phú An.

Theo đó, đã có 10 lượt ý kiến của người dân tập trung vào các vấn đề như: đề nghị các cấp đầu tư làm đường bê tông vào hồ Tờ Đo (xã Phú An); nạo vét lòng hồ Tờ Đo để phục vụ tưới tiêu; đặt trạm bơm chống hạn ở hồ Tờ Đo; lắp đèn chiếu sáng đoạn đường từ tỉnh lộ 667 đến trụ sở UBND xã Phú An; hỗ trợ đào giếng nước cho bà con làng Đê Chơ Gang; mở lớp bán trú tại điểm trường mầm non làng Đê Chơ Gang ...

Tất cả các ý kiến nêu ra tại cuộc đối thoại đều được lãnh đạo huyện và các ban ngành liên quan tiếp thu nghiêm túc và trả lời kịp thời.

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với người dân có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.