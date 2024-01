Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF Davos, thăm chính thức Hungary và Romania

Sáng 12-1, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Đoàn Kiểm tra 810-Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Hải-Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, cần đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác, toàn diện.

(GLO)- Ngày 9-1, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

(GLO)- Xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) từng là “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, đến nay, xã không còn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).