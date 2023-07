Tin liên quan Tập huấn quản lý và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa

Đây là một trong những nội dung nằm trong Chương trình kế hoạch phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự tập huấn có khoảng 130 đại biểu đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội đoàn thể, Ban Quản lý các chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại đã truyền đạt những nội dung xoay quanh các vấn đề như phổ biến, nâng cao kiến thức hiểu biết về các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; những vấn đề chung về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm, thực trạng công tác an toàn thực phẩm hiện nay; nhận diện thực phẩm an toàn; giải pháp hạn chế mối nguy an toàn thực phẩm ngành thương mại tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, hướng dẫn các yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ, xây dựng thương hiệu chợ; vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước trong xây dựng, bảo vệ thương hiệu; kinh doanh thực phẩm trên nền tảng thương mại điện tử…

Thông qua tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức và hành vi của cộng đồng về chất lượng của sản phẩm mình sản xuất ra; nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ năng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh về phân phối hàng hóa; xây dựng thương hiệu; kết nối cung cầu. Đồng thời, nâng cao khả năng quản lý trên các mô hình công nghệ số thông qua việc ứng dụng thương mại điện tử, các phần mềm nghiệp vụ trong thời đại 4.0.