(GLO)- Không khí đón năm học mới đang rộn ràng tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những ngày này, cán bộ, giáo viên tất bật chỉnh trang trường lớp, làm mới không gian vui chơi, sẵn sàng cho “Ngày hội đến trường của bé”.

Không khí tại các trường mầm non trở nên rộn ràng, tươi mới trước thềm năm học mới. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng bắt tay chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh lớp học, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón trẻ.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) chỉnh trang khuôn viên trường lớp, sẵn sàng đón trẻ tới trường. Ảnh: T.D

Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ và trường Mầm non 2/9 với 1 trụ sở chính, 1 phân hiệu và 6 điểm trường. Để chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới, nhà trường đã tập trung trang trí tạo môi trường trong và ngoài lớp khang trang. Các cô giáo dành nhiều thời gian làm mới không gian bằng những hình ảnh, màu sắc sinh động, gần gũi với trẻ.

Cô Lê Thị Thúy Hường cho biết: “Những sản phẩm trang trí do chính tay cô giáo chuẩn bị không chỉ tạo nên diện mạo tươi vui mà còn giúp lớp học trở thành một không gian thân thiện, nơi trẻ dễ dàng làm quen ngay từ những ngày đầu đến lớp”.

Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ sẵn sàng cho “Ngày hội đến trường của bé”. Ảnh: T.D

Sau sáp nhập, bước đầu nhà trường đã ổn định để chuẩn bị cho năm học mới. Năm học này, trường đón 780 trẻ. Là cấp học mầm non, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Thuận Duyên - Hiệu trưởng nhà trường, với trẻ mầm non, đặc biệt là những em lần đầu đến trường, cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, sự chuẩn bị của nhà trường không đơn thuần là làm đẹp cảnh quan mà còn hướng đến việc tạo dựng một môi trường khiến trẻ cảm thấy an toàn, được chào đón và muốn khám phá.

Trường Mầm non Sơn Ca (xã Chư Prông) với diện mạo tươi mới trước thềm năm học mới. Ảnh: T.D

Tại Trường Mầm non Sơn Ca (xã Chư Prông), các cô giáo đã cùng nhau dọn dẹp sân trường, lớp học; sắp xếp lại từng góc học tập, góc vui chơi. Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đồ chơi nhiều màu sắc được bố trí vừa tầm mắt, tạo không gian gần gũi, thân thiện với trẻ.

Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường, 31 giáo viên sẵn sàng đảm nhận mọi phần việc, không quản ngại việc khó hay ngày nghỉ lễ. Không chỉ lớp học, những chậu cây cũng được chăm sóc, cờ hoa và các vật dụng trang trí tạo nên diện mạo tươi mới, sẵn sàng cho ngày hội đón bé.

Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca vệ sinh đồ chơi cho trẻ. Ảnh: T.D

“Với tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số khá cao, nhà trường đặc biệt chú trọng triển khai đa dạng mô hình học tập, hướng tới môi trường học tập tích cực - nơi trẻ cảm thấy yêu thích và thỏa sức sáng tạo. Sau khi chuẩn bị chu đáo về trường lớp, nhà trường sẽ triển khai các hoạt động đón trẻ trong ngày khai giảng theo hướng nhẹ nhàng, vui tươi, giúp các em từng bước làm quen với cô giáo, bạn bè”- cô Dương Thị Mai Lan, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Pleiku) đã triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng tại trụ sở chính và 2 phân hiệu, bảo đảm buổi lễ được tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non.

Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Pleiku) dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp. Ảnh: T.D

Cô Trần Thị Thoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, sân trường, hành lang, các khu vực vui chơi và xung quanh các phòng học nhằm bảo đảm môi trường sạch sẽ, thoáng mát. Cùng với đó là kiểm tra, vệ sinh các thiết bị phục vụ trẻ, bảo đảm an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

“Giáo viên cũng đã chủ động sắp xếp các góc hoạt động phù hợp với độ tuổi của trẻ, trang trí các khu vực trong và ngoài lớp theo hướng vui tươi, gần gũi. Ban giám hiệu cũng đặc biệt khuyến khích giáo viên sử dụng các sản phẩm tự làm để trang trí, tạo cảm giác thân thiện cho trẻ” - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan cho hay.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Phong Lan đặc biệt khuyến khích giáo viên sử dụng các sản phẩm tự làm để trang trí lớp học, tạo cảm giác thân thiện cho trẻ. Ảnh: T.D

Sau sắp xếp, toàn tỉnh hiện có 193 trường mầm non. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, sạch đẹp, các trường mầm non đã sẵn sàng chào đón trẻ bước vào năm học mới trong tâm thế vui tươi, ý nghĩa.