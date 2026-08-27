Ứng dụng “Vui đọc cùng em” giành giải sáng tạo nội dung số, sắp có bài giảng tiếng Bahnar

(GLO)- Ứng dụng “Vui đọc cùng em” vừa giành giải “Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em”. Sắp tới, ứng dụng sẽ được bổ sung các bài giảng bằng tiếng Bahnar và mở rộng triển khai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chiều 26-8, tại Hà Nội, Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 đã được trao cho 15 tác phẩm, sản phẩm, chương trình, dự án của 12 tổ chức và cá nhân ở 10 hạng mục.

Đáng chú ý, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam được trao giải “Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em” với ứng dụng “Vui đọc cùng em”. Đây là 1 trong 2 hạng mục mới của giải thưởng năm nay.

Bà Lê Thị Thanh Hương - Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em". Ảnh: Thiên Điểu/TTO

Được ra mắt từ năm 2022, ứng dụng hướng tới hỗ trợ học sinh tiểu học, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Việt dựa trên nền tảng tiếng mẹ đẻ, đồng thời tạo hứng thú học tập.

“Vui đọc cùng em” hiện có 500 bài học dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó 200 bài đã được dịch sang tiếng Mông nhằm hỗ trợ học sinh học song ngữ.

Sau gần 2 năm triển khai tại 18 trường ở Điện Biên, ứng dụng được đánh giá giúp giáo viên thuận lợi hơn trong tiếp cận tài liệu, đồng thời hỗ trợ học sinh cải thiện kỹ năng đọc hiểu và sự tự tin. Sở GD&ĐT Điện Biên dự kiến hướng dẫn triển khai trên toàn tỉnh và phối hợp xây dựng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng ứng dụng.

Thông tin đáng chú ý đối với Gia Lai là trong giai đoạn tiếp theo, ứng dụng “Vui đọc cùng em” sẽ có thêm các bài giảng được dịch sang tiếng Bahnar, đồng thời mở rộng địa bàn triển khai tại các tỉnh, thành phố.

Việc bổ sung tiếng Bahnar mở ra khả năng ứng dụng công cụ học tập số này cho trẻ em Bahnar tại những địa bàn phù hợp, giúp các em tiếp cận và nâng cao kỹ năng tiếng Việt trên nền tảng ngôn ngữ mẹ đẻ.

“Vui đọc cùng em” mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, ngôn ngữ và tăng sự tự tin cho trẻ em ở những khu vực còn khó khăn. Ảnh: Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam

Theo đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam, “Vui đọc cùng em” không chỉ là một ứng dụng học tập mà còn hướng tới mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, ngôn ngữ và tăng sự tự tin cho trẻ em ở những khu vực còn khó khăn.

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 do Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam (thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam) tổ chức. Đây là mùa giải thứ 3, với nhiều thay đổi về hạng mục, tiêu chí và quy trình xét giải.

Giải thưởng năm nay gồm các nhóm giải tôn vinh kỹ nghệ và sự thích ứng; sức ảnh hưởng và tác động tích cực tới cộng đồng; sự tiên phong và di sản tương lai.

Các hạng mục trải rộng từ phim ngắn định dạng dọc, trailer phim điện ảnh, truyện tranh cộng đồng, mạng đa kênh (MCN) đến quảng bá ẩm thực và du lịch, nội dung đào tạo cộng đồng, nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em, stylist, sự kiện giải trí, ứng dụng AI và nhân vật hoạt hình truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, dấu ấn sáng tạo của năm là giải thưởng đặc biệt dành cho dự án, nhà sáng tạo hoặc sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc, góp phần định hình dòng chảy chuyển đổi số và sáng tạo số tại Việt Nam.