Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Ứng dụng “Vui đọc cùng em” giành giải sáng tạo nội dung số, sắp có bài giảng tiếng Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ứng dụng “Vui đọc cùng em” vừa giành giải “Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em”. Sắp tới, ứng dụng sẽ được bổ sung các bài giảng bằng tiếng Bahnar và mở rộng triển khai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chiều 26-8, tại Hà Nội, Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 đã được trao cho 15 tác phẩm, sản phẩm, chương trình, dự án của 12 tổ chức và cá nhân ở 10 hạng mục.

Đáng chú ý, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam được trao giải “Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em” với ứng dụng “Vui đọc cùng em”. Đây là 1 trong 2 hạng mục mới của giải thưởng năm nay.

ung-dung-ho-tro-tre-dan-toc-thieu-so-sap-co-bai-giang-tieng-bahnar.jpg
Bà Lê Thị Thanh Hương - Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em". Ảnh: Thiên Điểu/TTO

Được ra mắt từ năm 2022, ứng dụng hướng tới hỗ trợ học sinh tiểu học, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Việt dựa trên nền tảng tiếng mẹ đẻ, đồng thời tạo hứng thú học tập.

“Vui đọc cùng em” hiện có 500 bài học dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó 200 bài đã được dịch sang tiếng Mông nhằm hỗ trợ học sinh học song ngữ.

Sau gần 2 năm triển khai tại 18 trường ở Điện Biên, ứng dụng được đánh giá giúp giáo viên thuận lợi hơn trong tiếp cận tài liệu, đồng thời hỗ trợ học sinh cải thiện kỹ năng đọc hiểu và sự tự tin. Sở GD&ĐT Điện Biên dự kiến hướng dẫn triển khai trên toàn tỉnh và phối hợp xây dựng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng ứng dụng.

Thông tin đáng chú ý đối với Gia Lai là trong giai đoạn tiếp theo, ứng dụng “Vui đọc cùng em” sẽ có thêm các bài giảng được dịch sang tiếng Bahnar, đồng thời mở rộng địa bàn triển khai tại các tỉnh, thành phố.

Việc bổ sung tiếng Bahnar mở ra khả năng ứng dụng công cụ học tập số này cho trẻ em Bahnar tại những địa bàn phù hợp, giúp các em tiếp cận và nâng cao kỹ năng tiếng Việt trên nền tảng ngôn ngữ mẹ đẻ.

ung-dung-vui-doc-cung-em.jpg
“Vui đọc cùng em” mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, ngôn ngữ và tăng sự tự tin cho trẻ em ở những khu vực còn khó khăn. Ảnh: Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam

Theo đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam, “Vui đọc cùng em” không chỉ là một ứng dụng học tập mà còn hướng tới mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, ngôn ngữ và tăng sự tự tin cho trẻ em ở những khu vực còn khó khăn.

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 do Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam (thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam) tổ chức. Đây là mùa giải thứ 3, với nhiều thay đổi về hạng mục, tiêu chí và quy trình xét giải.

Giải thưởng năm nay gồm các nhóm giải tôn vinh kỹ nghệ và sự thích ứng; sức ảnh hưởng và tác động tích cực tới cộng đồng; sự tiên phong và di sản tương lai.

Các hạng mục trải rộng từ phim ngắn định dạng dọc, trailer phim điện ảnh, truyện tranh cộng đồng, mạng đa kênh (MCN) đến quảng bá ẩm thực và du lịch, nội dung đào tạo cộng đồng, nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em, stylist, sự kiện giải trí, ứng dụng AI và nhân vật hoạt hình truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, dấu ấn sáng tạo của năm là giải thưởng đặc biệt dành cho dự án, nhà sáng tạo hoặc sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc, góp phần định hình dòng chảy chuyển đổi số và sáng tạo số tại Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Tin tức

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

Tin tức

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 25-9-2026, Nghị định số 314/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của sàn dữ liệu chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho giao dịch dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu trên môi trường số. Tuy nhiên, không phải mọi loại dữ liệu đều được phép đưa lên sàn để mua bán.

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-8, UBND phường Pleiku tổ chức tập huấn sử dụng các nền tảng số thiết yếu, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cho 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường; đại diện các tổ dân phố, làng, trường học và Trạm Y tế trên địa bàn.

null