(GLO)- Sáng 20-2, tại sân vận động Quân đoàn 3, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Quân đoàn đã phát động “Năm an toàn giao thông 2023” với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Năm 2023, Quân đoàn triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, cần cơ động khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật nên công tác đảm bảo an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ cấp thiết. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng về giao thông, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị đã thể hiện quyết tâm và ký giao ước đảm bảo an toàn giao thông năm 2023. Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mọi quân nhân để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Quân đoàn sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng xe ô tô quân sự; xe ô tô, xe mô tô cá nhân; công tác kiểm định an toàn xe quân sự. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương kiểm soát trọng tải xe quân sự; thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khi vận chuyển hàng hóa và khu vực có đơn vị đóng quân.