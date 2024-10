Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đón tiếp Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Salavan

(GLO)- Tối 23-10, tại Nhà hát Đó (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức bế mạc Liên hoan Truyền hình-Phát thanh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XIV. Công an tỉnh Gia Lai đã xuất sắc đạt 2 giải B, 3 giải C cùng 2 bằng khen.