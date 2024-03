Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Chư Krêy cần đoàn kết, thống nhất và nâng cao đời sống người dân

Còn nhiều khó khăn

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy xã Cư Krêy Đinh Khoanh cho biết: Chư Krêy là một trong 4 xã thuộc vùng căn cứ cách mạng của huyện Kông Chro và là địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Dân số toàn xã là 3.609 người/707 hộ sinh sống tại 5 làng. Trong đó, có 662 hộ dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm tỷ lệ 93,6%. Hiện xã còn 381 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 53,89%) và 98 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 13,86%).

Hiện tại, xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) và đang tiếp tục phối hợp với ban, ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay xây dựng các tiêu chí chưa đạt. Hệ thống chính trị xã thường xuyên phối hợp với Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn, Ban chỉ huy Quân sự xã tuần tra quản lý bảo vệ rừng, và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Mặt trận, các đoàn thể của xã luôn hướng hoạt động về cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổng diện tích gieo trồng của xã đến hiện tại đạt 1.765 ha. Chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn gia súc 2.831 con. Cây trồng, đàn vật nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội đã có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

“Song song với đó, xã Chư Krêy đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ xã có 9 chi bộ trực thuộc với tổng số 120 đảng viên (trong đó có 78 đảng viên là người DTTS). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng công tác định hướng thông tin tuyên truyền; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người dân”- Bí thư Đảng ủy xã thông tin.

Nêu lên một số khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Khoanh trăn trở: “Là xã đặc biệt khó khăn, Chư Krêy có gần 97% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đất sản xuất chỉ thích hợp canh tác cây ngắn ngày và cây lương thực như: lúa, mì, đậu... Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa mang lại hiệu quả cao. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm thông qua hệ thống tổ chức của Mặt trận và các đoàn thể hiệu quả chưa cao.

Nhiều hộ nghèo, hộ DTTS chưa mạnh dạn thay đổi các phương thức sản xuất để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Một bộ phận người dân vẫn còn duy trì một số phong tục tập quán lạc hậu; ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế; tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS vẫn còn xảy ra”.

Nói về một số trở ngại của địa phương, Chủ tịch UBND xã Chư Krêy Đinh Xuân Hưởng cho hay: Xã có nguồn lao động dồi dào với số người trong độ tuổi lao động lên tới 2.114 người, chiếm 66,4 % tổng dân số. Tuy nhiên, số lao động của xã đã qua đào tạo nghề chỉ chiếm 13,09% tổng số lao động của địa bàn. Hơn 95% lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Vẫn còn tình trạng người dân thiếu đất sản xuất. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra; công tác vận động, đăng ký trồng rừng còn chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch giao. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh theo học Trung học phổ thông và các trường nghề hiện rất thấp.

“Cùng với đó, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong đồng bào DTTS còn chậm. Chư Krêy chỉ có duy nhất một tuyến đường chính để lưu thông và vận chuyển hàng hoá. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn được đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng...”-Chủ tịch UBND xã Chư Krêy kiến nghị.

Tập trung nâng cao đời sống người dân

Sau khi nghe báo cáo cùng những đề xuất của hệ thống chính trị xã Chư Krêy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cho rằng, thời gian qua, Đảng ủy xã đã đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đã xây dựng NTM. Tuy nhiên, xã còn thiếu năng động, quyết liệt trong phát triển kinh tế-xã hội nên vẫn chưa có sự bứt phá.

Ông Võ Anh Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-nhận định: “Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn chiếm trên 67%. Đây là một con số rất cao. Xã cần triển khai các giải pháp cụ thể, nâng cao đời sống người dân và giảm nhanh tỷ lệ này. Địa phương cần rà soát lại tình trạng thiếu đất sản xuất của người dân, đặc biệt là người DTTS. Mặt trận và các đoàn thể bám sát chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án của cấp ủy và các đoàn thể cấp trên”.

Băn khoăn trước tỷ lệ thanh niên theo học các trường nghề thấp, tình trạng thất nghiệp trong thanh niên ở độ tuổi lao động của địa phương đang ở mức cao... Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo cho rằng: “Địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân, đặc biệt là thanh-thiếu niên. Tổ chức Đoàn cơ sở phải thường xuyên đổi mới và có định hướng trong nội dung, hình thức sinh hoạt, tập trung triển khai và nhân rộng các loại hình câu lạc bộ, tổ nhóm, các phong trào thi đua, qua đó thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tỉnh Đoàn sẽ phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để hỗ trợ các bạn thanh niên có nhu cầu tìm kiếm việc làm”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro Phan Văn Trung yêu cầu, hệ thống chính trị xã Chư Krêy tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, giám sát của HĐND, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an, ninh trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức phù hợp để tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, nâng cao vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo, phối hợp triển khai tốt kế hoạch xây dựng NTM.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của hệ thống chính trị xã Chư Krêy trong thời gian qua. Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy vẫn còn nhiều trăn trở đối với địa phương, nhất là khi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã vẫn còn cao, đời sống của người dân, nhất là bà con DTTS còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị hệ thống chính trị xã cần đoàn kết, thống nhất và sâu sát tình hình đời sống người dân.

“Thời gian tới, lãnh đạo xã cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về phong cách và phương pháp làm việc; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc; xác định tinh thần phục vụ Nhân dân để đi sâu đi sát cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của người dân gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Xã cần có những giải pháp, cách làm cụ thể để giải quyết những vấn đề đang đặt ra tại địa phương như: giảm nghèo, thiếu đất sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Cả hệ thống chính trị phải hướng về dân, tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân”-Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS nhằm mang lại hiệu quả tích cực, tạo bước đột phá trong việc làm thay đổi diện mạo và đời sống người dân tại các làng đồng bào DTTS. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào DTTS.

Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác dân vận. Vận động người dân tự giác vươn lên bằng chính nội lực của mình, mạnh dạn đổi mới cách làm, biết áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, với một xã còn nhiều khó khăn như Chư Krêy thì các chính sách, hỗ trợ đặc thù của Nhà nước về xuất khẩu lao động là rất cần thiết để giúp người dân có việc làm, thúc đẩy kinh tế gia đình phát triển, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, hệ thống chính trị xã cần triển khai đồng bộ các giải pháp vận động, duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ở các cấp học, đặc biệt quan tâm đến chất lượng học sinh người DTTS, vùng khó khăn.