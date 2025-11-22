Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và Đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ

(GLO)- Chiều 22-11, đồng chí Nguyễn Phi Long-Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và Đoàn thể Trung ương-đã thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và Đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long (đứng thứ 2 từ phải qua) chia sẻ, động viên bà con nhân dân xã Tuy Phước Tây sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và Đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long đã đến thăm hỏi, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân phường Quy Nhơn Bắc và Tuy Phước Tây vừa phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề trong đợt lũ dữ vừa qua.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và Đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long (bên trái) trao quà cho người dân xã Tuy Phước Tây. Ảnh: N.H

Đồng chí động viên Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân cùng chung tay, góp sức, tranh thủ sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn lũ để sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Phi Long (phải) trao quà cho người dân phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: N.H

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phi Long đã tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do lũ lụt tại phường Quy Nhơn Bắc và 100 suất quà hỗ trợ nhân dân xã Tuy Phước Tây. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.