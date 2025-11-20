Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Đầu cầu Quý Đức tan nát khi nước rút

(GLO)- Sáng 20-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng đoạn đầu cầu Quý Đức (phường Ayun Pa) để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, từ rạng sáng 19-11, giao thông trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua cầu Quý Đức đã bị chia cắt do nước lũ lớn đổ về. Đoạn đường khoảng 200 m đã bị ngập cục bộ, nước chảy xiết khiến lực lượng chức năng phải giăng dây phong tỏa, cấm các phương tiện qua lại.

khoang-7-gio-ngay-20-11-nguoi-dan-bat-dau-qua-lai-khu-vuc-cau-quy-duc-anh-van-ngoc.jpg
Khoảng 7 giờ ngày 20-11 người dân bắt đầu qua lại khu vực cầu Quý Đức. Ảnh: Văn Ngọc

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh) đã cử lực lượng túc trực xuyên đêm tại khu vực trên nhằm theo dõi tình hình nước lũ trên tuyến đường huyết mạch nối phường Ayun Pa và xã Ia Pa cũng như đi khu vực An Khê, Quy Nhơn…

nuoc-tren-song-ba-dang-co-dau-hieu-rut-nhanh-nen-cac-phuong-tien-da-co-the-qua-lai-anh-van-ngoc.jpg
Nước trên sông Ba đang có dấu hiệu rút nhanh nên các phương tiện đã có thể qua lại. Ảnh: Văn Ngọc

Đến 7 giờ ngày 20-11, mực nước giảm đến mức an toàn trên mặt đường nên lực lượng Công an đã để các phương tiện qua lại. Hàng trăm phương tiện của người dân ở 2 bên cầu sau khoảng thời gian chờ đợi đã có thể lưu thông.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-yeu-cau-cac-don-vi-dam-bao-an-toan-tuyet-doi-cho-nguoi-dan-qua-lai-anh-van-ngoc.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân qua lại. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, sau khi nước rút, đoạn đường trên đã hư hỏng nghiêm trọng. Lòng đường bị bong tróc nhiều mảng lớn. Đặc biệt phần lề đường phía hạ lưu sông Ba đã bị sạt lở nặng.

Được biết, trong đợt ảnh hưởng của cơn bão số 13 vào đầu tháng 11, khu vực này cũng đã bị sạt lở. Với lượng nước lớn của đợt lũ lần này, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng với vết sạt lở sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

luc-luong-csgt-ho-tro-nguoi-dan-qua-lai-khu-vuc-cau-quy-duc-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân qua lại khu vực cầu Quý Đức. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng chức năng đang để các phương tiện là xe máy, xe con, xe 16 chỗ ngồi trở xuống lưu thông qua cầu Quý Đức. Một số xe tải có trọng tải lớn và xe khách giường nằm được khuyến cáo không qua lại khu vực này, tránh gây thiệt hại về người và tài sản.

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo các đơn vị cần có biện pháp khẩn trương khắc phục sự cố trên để giao thông được thông suốt. Tuy một số phương tiện có thể lưu thông song cần có cảnh báo, hướng dẫn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

(GLO)- Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

(GLO)-Mưa lớn kéo dài những ngày qua ở các xã phía Tây Gia Lai làm nước sông, suối dâng cao khiến nhiều ngầm tràn bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm và gây chia cắt cục bộ. Chính quyền các xã đã triển khai cảnh báo, túc trực 24/24 giờ và đề xuất nâng cấp hạ tầng để bảo đảm an toàn lâu dài.

(GLO)- Sáng 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo thông tin tại phiên họp, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

