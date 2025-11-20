Gia Lai: Đầu cầu Quý Đức tan nát khi nước rút

Trước đó, từ rạng sáng 19-11, giao thông trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua cầu Quý Đức đã bị chia cắt do nước lũ lớn đổ về. Đoạn đường khoảng 200 m đã bị ngập cục bộ, nước chảy xiết khiến lực lượng chức năng phải giăng dây phong tỏa, cấm các phương tiện qua lại.

Khoảng 7 giờ ngày 20-11 người dân bắt đầu qua lại khu vực cầu Quý Đức. Ảnh: Văn Ngọc

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh) đã cử lực lượng túc trực xuyên đêm tại khu vực trên nhằm theo dõi tình hình nước lũ trên tuyến đường huyết mạch nối phường Ayun Pa và xã Ia Pa cũng như đi khu vực An Khê, Quy Nhơn…

Nước trên sông Ba đang có dấu hiệu rút nhanh nên các phương tiện đã có thể qua lại. Ảnh: Văn Ngọc

Đến 7 giờ ngày 20-11, mực nước giảm đến mức an toàn trên mặt đường nên lực lượng Công an đã để các phương tiện qua lại. Hàng trăm phương tiện của người dân ở 2 bên cầu sau khoảng thời gian chờ đợi đã có thể lưu thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân qua lại. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, sau khi nước rút, đoạn đường trên đã hư hỏng nghiêm trọng. Lòng đường bị bong tróc nhiều mảng lớn. Đặc biệt phần lề đường phía hạ lưu sông Ba đã bị sạt lở nặng.

Được biết, trong đợt ảnh hưởng của cơn bão số 13 vào đầu tháng 11, khu vực này cũng đã bị sạt lở. Với lượng nước lớn của đợt lũ lần này, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng với vết sạt lở sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân qua lại khu vực cầu Quý Đức. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng chức năng đang để các phương tiện là xe máy, xe con, xe 16 chỗ ngồi trở xuống lưu thông qua cầu Quý Đức. Một số xe tải có trọng tải lớn và xe khách giường nằm được khuyến cáo không qua lại khu vực này, tránh gây thiệt hại về người và tài sản.

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo các đơn vị cần có biện pháp khẩn trương khắc phục sự cố trên để giao thông được thông suốt. Tuy một số phương tiện có thể lưu thông song cần có cảnh báo, hướng dẫn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.