Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), cho biết bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công ở Đắk Lắk.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thị Bích Hường (SN 1969, trú tại thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.