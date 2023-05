Hiệu quả từ các phiên tòa giả định

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ một người đàn ông tự 'nổ', giới thiệu với mọi người là quen biết cán bộ trong ngành quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.

Hải Dương - Ngày 21.5, Công an huyện Kim Thành đã triệu tập anh Trần Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành) và mời chị Bùi Thị Tuyết G (sinh năm 1987, quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lên làm việc liên quan đến vụ việc đánh đập vợ đang mang thai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt giữ bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, ngụ TP Long Khánh), Giám đốc Công ty Th.M. để điều tra về tội "trốn thuế".

Ngày 20-5, thông tin từ Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1999, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tang vật có liên quan.

(GLO)- Ngày 19-5, Hội Liên hiệp phụ nữ Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Glar tổ chức hội nghị truyền thông an toàn giao thông năm 2023 cho gần 70 hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chứng minh Hồ Tuấn Anh – cựu cán bộ ngân hàng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỉ đồng của một số cá nhân.

(GLO)- Chiều 17-5, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

(GLO)- Ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành bắt tạm giam Nay Y Blang (SN 1976, trú tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.