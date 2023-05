(GLO)- Ngày 25-5, Hội Nông dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028).

Dự đại hội có bà Chu Thị Thu Hương-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt thị xã An Khê; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thị ủy, UBND thị xã; lãnh đạo các xã, phường cùng 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 6.500 hội viên nông dân trên địa bàn thị xã.

Hội Nông dân thị xã An Khê hiện có hơn 6.500 hội viên, sinh hoạt ở 11 cơ sở hội. 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân thị xã đã chủ động, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội triển khai phong trào rộng khắp trên địa bàn. Theo đó, đã có hơn 23.404 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và có 17.549 lượt hộ nông dân đạt tiêu chuẩn hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Để hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, Hội các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp tổ chức 60 buổi tập huấn, hội thảo cho hơn 7.450 hội viên nông dân. Hội Nông dân thị xã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã An Khê giúp 1.900 hộ nông dân vay với tổng dư nợ 85,310 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Hỗ trợ nông dân” của Trung ương, tỉnh, thị xã đã giúp nhiều hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. So với nhiệm kỳ trước, số hộ có mức thu lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 5 lần.

Chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều hộ nông dân đã hiến hơn 16.000 m2 đất, đóng góp hơn 2.000 ngày công và hơn 1,5 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa 2.500 m kênh mương, 60 cầu cống, 177 km đường; giải tỏa gần 82 km hàng rào, vật kiến trúc; đóng góp kinh phí lắp điện chiếu sáng tại 11 tuyến, 112 bóng, 3.962 m dây điện với số tiền hơn 104 triệu đồng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp các khoản nghĩa vụ công dân nơi cư trú được 6.172/6.754 hội viên, nông dân tự nguyện tham gia BHYT, BHXH đạt 91%; vận động 100% hội viên thu gom rác thải, đăng ký dùng nước sạch; vận động 100% hội viên nông dân tham gia ký cam kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hội cũng quan tâm xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đến nay, toàn thị xã có 8 hợp tác xã và 37 tổ hợp tác; 50 tổ hội nghề nghiệp và 5 chi hội nghề nghiệp, trong đó 1 chi hội trồng hoa tại phường Ngô Mây phát triển thành Tổ hợp tác hoa, 1 chi hội trồng rau tại phường An Bình đã phát triển thành hợp tác An Bình vào năm 2019.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã giới thiệu cán bộ, hội viên, nông dân ưu tú để cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp được 25 đảng viên.

Trên tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân thị xã phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: 100% cán bộ, hội viên nông dân trong thị xã được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết hội các cấp; hàng năm phát triển mới từ 300-400 hội viên; mỗi cơ sở hội thành lập mới từ 2-3 tổ hội nghề nghiệp; trong nhiệm kỳ mỗi cơ sở hội thành lập 1-2 chi hội nghề nghiệp; có 100% cán bộ hội các cấp và cán bộ chi hội, tổ hội được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng công tác nông vận và nghiệp vụ công tác hội…

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã An Khê khóa XII (nhiệm kỳ 2023-2028). Đồng chí Trương Quốc Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê khóa XII (nhiệm kỳ 2023-2028). Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu 11 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028).

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tặng bức trướng với nội dung “Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển” cho Nông dân thị xã An Khê; Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.