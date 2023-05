(GLO)- Chiều 11-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Tin liên quan Nhiều hoạt động chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê

Thị xã An Khê hiện có 11 đơn vị hành chính với 60 thôn, làng, tổ dân phố, gần 70.000 khẩu; trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 2%, chủ yếu là người Bahnar. Trên địa bàn thị xã có 4 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Tin lành.

20 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thị xã An Khê đã tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên tuyên truyền Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phát động được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú các lĩnh vực trong đời sống, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng của địa phương. Theo đó, kinh tế-xã hội thị xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân tăng lên hàng năm; năm 2022 đạt 51,89 triệu đồng/người/năm, tăng 45,1 triệu đồng so với năm 2003.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; hàng năm có 75% số thôn, làng, tổ dân phố và 85% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiến hơn 25 triệu m2 đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, góp phần hoàn thành các tiêu chí, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thị xã đã vận động người dân đóng góp hơn 2,3 tỷ đồng để xây dựng 3,049 km đường bê tông; vận động người dân được hơn 750 triệu đồng để lắp 15.444 m đường điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, vận động, huy động các nguồn lực từ nhân dân, Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp và xuất Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,9 tỷ đồng để tặng 6.600 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; xây tặng 21 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đánh giá cao những thành quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thị xã An Khê đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội; phát huy sự sáng tạo, đổi mới trong tổ chức Ngày hội cho phù hợp với tinh thần thực tế của mỗi địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tổ chức Ngày hội; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, các tổ chức thành viên trong quá trình tổ chức thực hiện Ngày hội; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đứng chân trên địa bàn đóng góp để tạo thêm nguồn lực cho Ngày hội…

“Tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, đổi mới việc đăng ký, bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đi vào thực chất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội”-ông Trung nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê khen thưởng 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.