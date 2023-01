Nhiều hoạt động chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê

(GLO)- Chiều 31-1, lãnh đạo thị xã An Khê chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã (14/3/1948-14/3/2023).

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê, Trưởng Ban Chỉ đạo; Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức quy mô toàn thị xã với sự tham gia của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở và một số huyện trên địa bàn tỉnh, kéo dài từ tháng 1 đến tháng 12-2023. Dự kiến chiều 14-3, sẽ tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2023).

Bên cạnh đó, thị xã tổ chức nhiều hoạt động như: thi tìm hiểu kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê theo hình thức trực tuyến; triển khai Trang thông tin điện tử của Đảng bộ thị xã An Khê; biên soạn, phát hành cuốn sách “Địa chí An Khê”; tổ chức “Phiên chợ nông sản” thị xã lần thứ II; hội nghị xúc tiến đầu tư...

Các xã, phường, cơ quan, đơn vị cũng tổ chức chương trình văn nghệ, thể dục-thể thao tạo sự lan tỏa, tích cực nhằm chào mừng sự kiện quan trọng này.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nội dung kế hoạch nói trên; tập trung phân tích, bàn giải pháp triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo…

Kết luận hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo bám sát Kế hoạch số 112 KH/TU của Thị ủy để triển khai thực hiện nhiệm vụ; UBND thị xã sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan sửa chữa một số tuyến đường vào các khu di tích; nghiên cứu xây dựng nhà lưu niệm Anh hùng Đỗ Trạc; tập trung chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê.