Nhộn nhịp phiên chợ Tết ở Đak Pơ

Tin liên quan Đầu năm đi phiên chợ Tết đặc biệt ở Huế để cầu tài lộc

Hàng hóa phong phú

Tham gia phiên chợ Tết có 13 gian hàng của các xã, thị trấn, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng trăm mặt hàng, nông sản của địa phương. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Lần đầu tiên huyện tổ chức phiên chợ Tết kết hợp giới thiệu các loại nông sản như trái cây, rau củ quả, sản phẩm OCOP cùng một số món ăn truyền thống của người bản địa như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè…

Để chuẩn bị cho phiên chợ, UBND xã Ya Hội đã triển khai đăng ký giới thiệu, quảng bá một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: chuối sấy, ốc đá, rau rừng, cá suối, gà thả vườn, cơm lam, đọt mây, xôi 3 màu, bánh tro, rượu ghè… Chủ tịch UBND xã Dương Thái Thạch cho hay: “Phiên chợ là dịp để giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng của các dân tộc Bahnar, Dao, Mông”.

Là vùng chuyên canh rau của huyện, bên cạnh đem đến phiên chợ 12 loại rau củ quả, xã Tân An còn giới thiệu một số sản phẩm như: trà tam thất, trà đinh lăng, trà mộc nụ hòe, kim chi, bò gân viên. Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Thị Ngọc Loan thông tin: “Các loại nông sản như dưa leo, súp lơ, bắp sú, cà chua… được bà con trồng trọt theo hướng VietGAP, hữu cơ. Qua phiên chợ Tết, chúng tôi mong muốn giới thiệu sản phẩm, đồng thời, giao lưu học hỏi để từng bước cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân”.

Còn ông Phan Duy Khánh (thôn An Sơn, xã Cư An) thì vui vẻ cho biết: “Không gian phiên chợ trang trí đẹp mắt, có nhiều trò chơi dân gian vui nhộn. Tôi thấy các mặt hàng bày bán ở phiên chợ rất phong phú, đa dạng, nhất là mặt hàng rau xanh, trái cây tươi ngon, giá cả lại phải chăng. Qua phiên chợ, tôi biết thêm nhiều mặt hàng nông sản mới do bà con nuôi trồng. Hy vọng năm sau, huyện lại tổ chức phiên chợ với quy mô lớn hơn để người dân có cơ hội trao đổi, tiêu dùng những sản phẩm sạch, tươi ngon, an toàn”.

Rộn ràng đón xuân

Bên cạnh những gian hàng nhộn nhịp người bán mua, các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cà kheo, leo cột lấy quà xuân, đi cầu kiều, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, đội nón không quai, mang bóng về đích, đổ nước vào chai, kéo co… cũng thu hút đông đảo thanh-thiếu niên và người dân tham gia vui chơi, giải trí.

Em Nguyễn Trần Ngọc Trâm (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) háo hức chia sẻ: “Tham quan phiên chợ, chúng em không chỉ được biết những loại nông sản của địa phương mà còn hòa mình vào các trò chơi dân gian vui nhộn, hấp dẫn. Các trò chơi dân gian lành mạnh đã mang đến cho em niềm vui, sự thoải mái. Em mong sang năm huyện tiếp tục tổ chức phiên chợ để chúng em được thỏa thích vui chơi, trải nghiệm”.

Góp phần tạo không khí vui tươi, hứng khởi, tối 17-1, tại phiên chợ Tết, huyện Đak Pơ tổ chức màn bắn pháo hoa do Trung đoàn 38 (Sư đoàn Bộ binh 2) hỗ trợ; chương trình văn hóa-văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước.

Cô Đỗ Thị Minh Xuân-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành) chia sẻ: “Khi biết huyện tổ chức phiên chợ Tết, nhà trường cũng như các em học sinh rất háo hức, mong chờ. Với tiết mục múa dân vũ “Việt Nam ơi”, các em trong nhóm múa đã tích cực luyện tập, phối hợp nhịp nhàng, tạo ra màn trình diễn sôi động, uyển chuyển. Tôi tham gia dẫn chương trình. Vì thế, cô trò cùng nhau cố gắng tập luyện, góp phần đem đến thành công của phiên chợ Tết”.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện kêu gọi các tổ chức, hội, đoàn thể trao tặng 81 suất quà (300-500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Đinh Thị Nới (làng Kuk Đak, xã An Thành) bộc bạch: “Kinh tế khó khăn, mỗi dịp Tết đến, gia đình mình được chính quyền, Mạnh Thường Quân hỗ trợ bánh kẹo, nhu yếu phẩm. Năm nay, ngoài tham quan các gian hàng tại phiên chợ, mình còn được nhận suất quà Tết của huyện. Mình vui lắm. Cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm chăm lo cho gia đình”.

Theo bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện, phiên chợ Tết nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao; tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân giới thiệu sản phẩm, sản vật của địa phương. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động để nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, nhất là Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930), Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (9/12/2003-9/12/2023).

“Đây cũng là dịp để huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, người dân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023”-bà Thương nhấn mạnh.