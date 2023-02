(GLO)- Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lực lượng An ninh Công an tỉnh Gia Lai ra đời với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Vừa mới thành lập, lại phải chiến đấu trong điều kiện đầy cam go, thử thách, lực lượng quân số mỏng, điều kiện phục vụ công tác và chiến đấu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng lực lượng An ninh Gia Lai đã đoàn kết thống nhất thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, nhanh chóng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia.