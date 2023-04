An Khê sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân

(GLO)- Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) thị xã An Khê lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028) sẽ diễn ra vào cuối tháng 4-2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội của bà con nông dân.

Đến cuối tháng 2-2023, tất cả 60 chi hội ND ở thị xã An Khê đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ra 180 ủy viên ban chấp hành (BCH). 11 hội ND xã, phường cũng đã tổ chức thành công đại hội, chọn ra những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, trình độ năng lực bầu vào BCH và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Ông Võ Văn Thanh-Chủ tịch Hội ND xã Song An-cho biết: “Phát huy tinh thần dân chủ, tại Đại hội đại biểu Hội ND xã lần thứ XIV, các đại biểu đã bầu 11 người vào BCH và thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu cùng 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chú trọng hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ ND áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phấn đấu có 80% hộ ND đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 60% hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi”.

Theo Phó Chủ tịch Hội ND thị xã Nguyễn Văn Thám, công tác tổ chức đại hội Hội ND xã, phường đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Công tác nhân sự được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo cơ cấu, số lượng và đúng quy trình. 100% chủ tịch hội ND xã, phường có trình độ đại học; 50% chủ tịch, phó chủ tịch hội ND xã, phường dưới 45 tuổi; 3 chủ tịch và 5 phó chủ tịch hội ND xã, phường là nữ. Sau đại hội, BCH khóa mới đã xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên.

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội ND thị xã lần thứ XII dự kiến diễn ra cuối tháng 4-2023, Ban Thường vụ Hội khẩn trương hoàn thành các nội dung văn kiện đại hội, đề án nhân sự cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

“Dự thảo báo cáo trình Đại hội được xây dựng ngắn gọn, chặt chẽ, nêu lên những kết quả đã đạt được, khó khăn, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Kế thừa những kết quả đạt được và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương là cơ sở để Hội xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo báo cáo chính trị đã được tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa lần 2 và đang xin ý kiến của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy để hoàn thiện”-ông Thám cho hay.

Về công tác nhân sự, đến nay, Hội đã hoàn tất các bước trong quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia BCH, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Song song với công tác chuẩn bị, Hội ND thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội trong cán bộ, hội viên. Bà Nguyễn Thị Hoài Thương-Chủ tịch Hội ND phường Ngô Mây-thông tin: “Hội ND phường đã vận động cán bộ, hội viên và các Mạnh Thường Quân tiếp tục đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ ND. Đến thời điểm hiện tại, nguồn quỹ huy động được 122 triệu đồng, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất. Ngoài ra, vận động cán bộ, hội viên đóng góp gần 3 triệu đồng để hỗ trợ sinh kế cho hội viên nghèo; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường họp dân triển khai xây dựng “Con đường hoa” dài 480 m tại tổ dân phố 2”.

Phó Chủ tịch Hội ND thị xã cho biết thêm: Với phương châm “Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội ND thị xã lần thứ XII xác định mục tiêu quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên ND. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ Hội các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào ND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới phát triển 800-1.000 hội viên; xây dựng 100% cơ sở Hội đạt vững mạnh, trong đó, vững mạnh tiêu biểu đạt 45-50%; vận động xây dựng mới 3 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả; vận động 92-95% hội viên ND tham gia bảo hiểm y tế; triển khai đăng ký hộ ND đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó, phấn đấu trên 80% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.