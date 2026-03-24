Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Vững vàng nơi tuyến đầu

Thượng úy Hà Văn Anh - Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP tỉnh) là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của LLVT tỉnh năm 2025 với nhiều thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong năm qua, anh tham gia đấu tranh thành công 1 chuyên án, 1 kế hoạch nghiệp vụ về ma túy, bắt giữ 2 đối tượng. Trong đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, anh tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả 1 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ thêm 2 đối tượng vi phạm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2025. Ảnh: H.P

Hơn 11 năm gắn bó nơi tuyến đầu đã tôi luyện cho thượng úy Hà Văn Anh bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm. Cùng đồng đội, anh luôn chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy.

Chia sẻ về nghề, anh cho biết: “Dù công tác ở biên giới biển hay đất liền, tôi luôn cảm nhận được sự sát cánh của đồng đội và niềm tin của nhân dân. Đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc”.

Các gương mặt trẻ tiêu biểu được tuyên dương không chỉ thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là lực lượng nòng cốt, góp phần lan tỏa phong trào thi đua trong toàn LLVT tỉnh. Điều đáng ghi nhận là nhiều đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, phát huy tốt năng lực trên từng lĩnh vực công tác”.

Đại tá NGUYỄN XUÂN SƠN - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Trên thao trường huấn luyện, hình ảnh Thượng úy Lê Tuấn Vũ - Đại đội trưởng Đại đội 1 (Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh) luôn sâu sát, hướng dẫn từng động tác cho chiến sĩ mới đã trở nên quen thuộc. Trong quá trình huấn luyện, thượng úy Vũ luôn chú trọng phương pháp “cầm tay chỉ việc”, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng nắm bắt nội dung, thuần thục động tác. Bên cạnh đó, anh đặc biệt quan tâm công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng bộ đội, kịp thời động viên, giúp chiến sĩ mới vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, yên tâm công tác.

Trên cương vị được giao, Thượng úy Trần Xuân Đạt - Trung đội trưởng Vệ binh - Kiểm soát vệ binh (Bộ CHQS tỉnh), luôn tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm soát quân sự, bảo đảm an toàn đơn vị và các mục tiêu được giao. Đặc biệt, thượng úy Đạt luôn được đồng đội đánh giá là “thiện xạ” của đơn vị. Minh chứng là tại Hội thao bắn súng quân dụng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ năm 2024 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, anh xuất sắc giành giải nhất.

Không chỉ nổi bật trong rèn luyện kỹ năng cá nhân, qua thực tiễn công tác, thượng úy Trần Xuân Đạt còn nghiên cứu, đề xuất sáng kiến “Phần mềm hỗ trợ huấn luyện, tự học điện đài VRH-811S”, đạt giải khuyến khích cấp Bộ CHQS tỉnh. Sáng kiến này góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo điều kiện để chiến sĩ chủ động học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lan tỏa tinh thần cống hiến

Với vai trò Phó Đội trưởng Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Nhơn Châu), Thượng úy Phan Nguyên Vũ luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân trên đảo. Anh thường xuyên xuống địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chia sẻ về công việc, Thượng úy Phan Nguyên Vũ cho biết: “Đối với chúng tôi, làm công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm. Khi mình gần dân, hiểu dân thì bà con sẽ tin tưởng, đồng hành cùng bộ đội trong giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Thượng úy Lê Tuấn Vũ huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Phan Anh

Không chỉ vững vàng về chuyên môn, trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của LLVT tỉnh năm 2025 còn có một số cán bộ, đặc biệt là nữ quân nhân, tỏa sáng trên sàn đấu võ thuật với thành tích giành HCV, HCB tại hội thao võ chiến đấu tay không các CLB toàn quân.

Tiêu biểu như Thượng úy Trần Thị Mỹ Thùy - Trợ lý Tài chính (Ban Tài chính, Bộ CHQS tỉnh); Thượng úy Trần Thùy Yến Nhi - nhân viên thống kê cán bộ (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh); Đại úy Phạm Thị Xuân Thu - nhân viên quản lý (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn) và Thượng úy Lê Văn Thoại - nhân viên quân y (Văn phòng Bộ CHQS tỉnh).

Để đạt được những thành tích đó, các quân nhân trẻ đã nỗ lực không ngừng trong rèn luyện, linh hoạt sắp xếp công việc chuyên môn, dành thời gian tập luyện, nâng cao thể lực và kỹ năng thi đấu.

Đại úy Phạm Thị Xuân Thu cho biết: “Là nữ quân nhân, tôi luôn xác định phải nỗ lực nhiều hơn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa rèn luyện thể lực, bản lĩnh. Việc tham gia tập luyện, thi đấu không chỉ là đam mê mà còn giúp tôi trưởng thành hơn, tự tin đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

