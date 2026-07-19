Nghị định 170: Chính sách nhân văn mở lối hoàn lương

(GLO)- Nghị định số 170/2026/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) có nhiều điểm mới về giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn Đại tá Trần Văn Tỉnh - Giám thị Trại giam Kim Sơn (Cục C10, Bộ Công an) về những nội dung nổi bật của nghị định này.

▪ Thưa Đại tá, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP có những điểm mới nổi bật nào trong công tác thi hành án hình sự?

- Nghị định số 170/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Thi hành án hình sự năm 2025, đồng thời kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 118/2024/NĐ-CP. Điểm nổi bật là tiếp tục thể chế hóa quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước trong công tác thi hành án hình sự, kết hợp giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách nhân đạo, khoan hồng; lấy giáo dục, cảm hóa và tạo điều kiện để người lầm lỗi hoàn lương làm mục tiêu xuyên suốt. Nghị định bổ sung, hoàn thiện các quy định về giáo dục, học tập, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ sở giam giữ, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục người chấp hành án. Đáng chú ý, công tác tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện xuyên suốt quá trình thi hành án thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù. Đây là bước hoàn thiện quan trọng, tạo thêm cơ hội để người lầm lỗi sửa chữa sai phạm, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái phạm.

Cán bộ Trại giam Kim Sơn hướng dẫn phạm nhân học nghề đan nhựa giả mây. Ảnh: D.Đ

▪ Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là các quy định mới về bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần đối với phạm nhân. Đại tá đánh giá như thế nào về những điểm mới này?

- Nghị định tiếp tục hoàn thiện các quy định về chế độ ăn, ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh đối với phạm nhân theo hướng cụ thể, đầy đủ hơn, thể hiện rõ tính nhân văn trong chính sách thi hành án hình sự của Đảng và Nhà nước. Theo quy định mới, định mức thịt heo và cá trong khẩu phần ăn của phạm nhân đều tăng lên 1,5 kg/tháng, cao hơn khoảng 50% so với trước đây; đồng thời bổ sung 5 quả trứng/tháng, 17 kg gạo tẻ và 15 kg rau xanh. Chế độ đối với phạm nhân nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người cao tuổi và các trường hợp đặc thù cũng được quy định cụ thể hơn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án. Những điều chỉnh này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp phạm nhân ổn định tâm lý, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và cải tạo tốt hơn. Khi đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm, môi trường cải tạo cũng tích cực hơn, qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục, cảm hóa.

▪ Nghị định số 170/2026/NĐ-CP dành nhiều sự quan tâm cho công tác giáo dục, dạy nghề và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Nội dung này được triển khai tại Trại giam Kim Sơn như thế nào, thưa Đại tá?

- Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định là công tác giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện xuyên suốt quá trình chấp hành án, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn trước khi phạm nhân mãn hạn tù. Hiện Trại giam Kim Sơn quản lý hơn 2.300 phạm nhân. Đơn vị luôn chú trọng giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động để nâng cao hiệu quả cải tạo. Năm 2025, Trại đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo 6 ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Trại giam duy trì truyền dạy nghề thông qua lao động sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, đan mây, đan nhựa, cơ khí, xây dựng... giúp phạm nhân được trang bị kỹ năng nghề, rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và có thêm cơ hội tìm việc sau khi chấp hành xong án phạt tù. Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù như hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn trên đường trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, góp phần giúp họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

▪ Để các quy định của Nghị định số 170/2026/NĐ-CP được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, đâu là yếu tố then chốt?

- Bên cạnh nỗ lực của cơ sở giam giữ, sự phối hợp của gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Tại Trại giam Kim Sơn, các giải pháp về giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và hỗ trợ tâm lý được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả tích cực. Từ đầu năm 2025 đến nay, có 313 phạm nhân được đặc xá, 23 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và 397 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Có thể khẳng định, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP tiếp tục thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước trong công tác thi hành án hình sự. Việc kết hợp giữa tính nghiêm minh của pháp luật với giáo dục, cải tạo và tạo cơ hội hoàn lương sẽ góp phần giúp người chấp hành án sớm tái hòa nhập cộng đồng.

▪ Xin cảm ơn Đại tá!