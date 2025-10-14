Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Niềm tin ngày trở lại

Quán ăn gia đình của anh N.T.G. (xã Vạn Đức) đã trở thành điểm đến quen thuộc của thực khách địa phương nhờ món ngon, giá cả hợp lý. Ít ai ngờ rằng, chàng thanh niên hiền hậu, tất bật phục vụ từng bữa cơm dân dã ấy đã từng trải qua những năm tháng trong trại giam để trả giá cho lỗi lầm.

“Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng CA và chính sách vay vốn ưu đãi, tôi mới có thể làm lại cuộc đời. Giờ tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn, nuôi con khôn lớn và không phụ lòng tin của mọi người”, anh G. chia sẻ.

Với nguồn vốn vay 100 triệu đồng, anh N.T.G. (xã Vạn Đức) đã thực hiện được ước mơ mở quán ăn gia đình tại quê nhà. Ảnh: K.A

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh G. từng sống khép kín, mặc cảm, không dám bước chân ra khỏi nhà. Thế rồi, được gia đình đồng hành cùng với sự quan tâm, động viên của CA xã, anh dần lấy lại niềm tin, mạnh dạn làm hồ sơ vay vốn để mở quán ăn.

Nhờ nguồn vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Ân, anh mua sắm bàn ghế, dụng cụ, mở quán ăn gia đình và từng bước gây dựng lại cuộc sống. Không chỉ tập trung kinh doanh, anh G. còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Tương tự, anh L.V.K. (xã Tây Sơn) cũng từng bế tắc sau khi mãn hạn tù. “Lúc về nhà, tôi không dám nhìn ai, chỉ muốn lẩn tránh. Nhưng được các đồng chí CA xã thăm hỏi, động viên, giúp hoàn thiện hồ sơ vay vốn, tôi bắt đầu tin rằng mình vẫn còn cơ hội”, anh K. tâm sự.

Nhờ khoản vay ưu đãi, anh mua bò giống về nuôi. Đến nay, đàn bò của gia đình đã sinh sản, giúp anh có thu nhập ổn định, trả dần nợ ngân hàng và nuôi con ăn học.

Vừa được đặc xá trong đợt 2-9 vừa qua, anh N.C. (xã Ia Pa) cũng đã được xét hồ sơ vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Ia Pa để đầu tư chăn nuôi và mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Anh C. chia sẻ: “Tôi sẽ sử dụng số vốn vay này hiệu quả để gây dựng lại cuộc sống và ổn định kinh tế gia đình. Tôi tự nhủ phải nỗ lực hết mình để không phụ lòng mọi người”.

Đây chỉ là 3 trong hàng trăm trường hợp trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất, kinh doanh sau hơn 2 năm triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 54,7 tỷ đồng, qua đó Gia Lai hiện đứng thứ 6 cả nước về tổng số vốn giải ngân.

Mở lối tương lai cho người hoàn lương

Công tác giúp người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng ở Gia Lai được triển khai rất hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức, cho biết: “Địa phương xác định việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù là trách nhiệm chung, vừa giúp họ ổn định cuộc sống, vừa phòng ngừa tái phạm.

Để thực hiện hiệu quả, xã đã phân công các hội, đoàn thể từ xã đến thôn trực tiếp đồng hành, hướng dẫn từng trường hợp cụ thể, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng, đồng thời chủ động nắm bắt hoàn cảnh để có hướng hỗ trợ phù hợp”.

Cùng với chính quyền, lực lượng CA các địa phương đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái hòa nhập. Trung tá Trần Văn Phương, Trưởng CA xã Tây Sơn, cho hay: “Xã hiện quản lý 91 người chấp hành xong án phạt tù. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, người hoàn lương không còn cảm giác lạc lõng hay bị bỏ quên, từ đó tự tin làm lại cuộc sống”.

Công an xã Ia Pa gặp gỡ và tư vấn, hướng nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Phạm Quang Long, Trưởng CA xã Ia Pa, chia sẻ: “Các trường hợp đủ điều kiện vay vốn được rà soát cẩn thận, đồng thời việc sử dụng vốn được kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo hiệu quả, giúp người hoàn lương phát triển kinh tế bền vững và hạn chế nguy cơ tái phạm”.

Theo bà Nguyễn Thị Thảo Vi, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kinh tế mà còn góp phần ổn định xã hội.

“Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể và lực lượng CA để rà soát, hướng dẫn thủ tục và giám sát việc sử dụng vốn. Mục tiêu là đảm bảo nguồn vốn đến đúng người, được sử dụng hiệu quả, giúp người hoàn lương ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần giữ vững ANTT và phòng ngừa tái phạm”, bà Vi nói.

Thực tế cho thấy, mỗi khoản vay, mỗi sự đồng hành không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn. Hành trình làm lại cuộc đời vốn không dễ, nhưng với chính sách tín dụng ưu đãi và sự tiếp sức đúng lúc, những người hoàn lương trong tỉnh đang chứng minh rằng ai cũng có thể đứng dậy nếu có nghị lực và được trao cơ hội.