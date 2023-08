Mỗi tuần một câu chuyện, một bài học từ Bác

(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thông qua sáng kiến “Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một bài học” đã dần đi vào nền nếp và là món ăn tinh thần của các đảng viên trong Chi bộ 1 (Đảng bộ Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Những câu chuyện về Bác Hồ kể trong buổi sinh hoạt chi bộ đều đem lại bài học lớn cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Nghĩ đúng, làm hay

Chi bộ 1 (Chi bộ Đội Tổng hợp) là 1 trong 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện Ia Grai. Chi bộ có 10 đảng viên với nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Thiếu tá Trương Ngọc Ánh-Bí thư Chi bộ 1-cho biết: “Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức, sau khi nghe báo cáo trung tâm và các tham luận với hàng loạt mô hình, cách làm hay về học tập và làm theo Bác, bản thân tôi đã hình thành ý tưởng xây dựng mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một bài học” để triển khai thực hiện tại Chi bộ”.

Sau nhiều ngày nghiên cứu, Thiếu tá Ánh bàn bạc với Chi ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cấp ủy, xây dựng kế hoạch để thực hiện. Tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6-2023, Bí thư Chi bộ đã trình bày về mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một bài học” để các đảng viên đóng góp ý kiến. Buổi sinh hoạt “Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một bài học” được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 14-7, các đồng chí trong cấp ủy tiên phong làm trước để đảng viên lần lượt đăng ký tham gia trong các buổi sinh hoạt sau. Ngay buổi sinh hoạt đầu tiên, mô hình đã được tất cả đảng viên trong Chi bộ nhiệt tình hưởng ứng.

Cách làm là mỗi đảng viên chọn một câu chuyện về Bác mà mình tâm đắc nhất kể cho đảng viên trong Chi bộ nghe, sau đó rút ra bài học quý, liên hệ với bản thân. Đảng viên trong Chi bộ sau khi nghe sẽ phát biểu thảo luận để làm rõ thêm về các giá trị của bài học. Kết thúc buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ nhận xét, kết luận và đưa ra thông điệp chung về những việc cần phải học, phải làm thông qua câu chuyện. Những câu chuyện được in ấn đóng thành tập phát cho từng đảng viên để tiếp tục nghiên cứu, học tập lâu dài.

Hiệu quả thiết thực

Tham gia sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một bài học”, Thiếu tá Trịnh Thị Làn bày tỏ: “Tôi đã tham gia rất nhiều lần sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi tham gia sinh hoạt “Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một bài học”, bản thân tôi cảm thấy rất thiết thực. Những câu chuyện về Bác đã khơi dậy sự chủ động và tư duy độc lập của từng đảng viên, tạo nên sự tương tác sôi nổi giữa người kể chuyện, người nghe và rút ra được giá trị về bài học chung để cùng nhau học tập và làm theo”.

Là đảng viên trẻ tuổi nhất Chi bộ 1, Thượng úy Lê Thị Huyền rất hào hứng khi được phân công kể chuyện về Bác. Thượng úy Huyền chia sẻ: “Tôi chọn mẩu chuyện “Đôi dép Bác Hồ” để kể với các đảng viên trong Chi bộ. Thông qua câu chuyện này, tôi càng hiểu thêm về lối sống giản dị, tiết kiệm của Bác. Cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nếp sống giản dị của Bác chính là tấm gương để mỗi người chúng ta, nhất là lớp trẻ chúng tôi học tập, noi theo”.

Bên cạnh việc triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một bài học”, thời gian qua, Chi bộ 1 cũng đã tổ chức nhiều nội dung sinh hoạt chuyên đề ý nghĩa như: “Làm thế nào để trở thành người cán bộ tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Làm thế nào để tận tụy với công việc”… góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Theo Thượng tá Rơ Mah Nam-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Ia Grai: “Chi bộ 1 được đánh giá là đơn vị kiểu mẫu của Đảng bộ Công an huyện. Chi bộ luôn có sự sáng tạo, đổi mới trong nhiều mặt công tác, điển hình như trong tham mưu thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và gần đây nhất là triển khai thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một bài học”. Đảng ủy Công an huyện sẽ nhân rộng mô hình này ra toàn Đảng bộ để việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu”.