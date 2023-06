Chư Pưh nâng cao hiệu quả phong trào học và làm theo Bác

Tin liên quan Chư Pưh học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trên tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, huyện chú trọng lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu, nắm chắc và sâu sát lĩnh vực, địa bàn được phân công; sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, không né tránh trách nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ, phải theo đuổi mục tiêu đến cùng; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc để xem xét giải quyết, không để ách tắc, trì trệ công việc.

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm của huyện và tình hình thực tiễn, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Cùng với đó, gắn việc học Bác với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Nhờ vậy, qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đẩy mạnh các phong trào “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; Hội Nông dân huyện triển khai sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng nông thôn mới”; Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện tốt mô hình “10+1”, “Ánh sáng và tiếng kẻng an ninh”; Đảng bộ Công an huyện đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Đại úy Trần Quang Trọng-đảng viên Chi bộ Công an xã Ia Phang-chia sẻ: “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tôi thường xuyên nâng cao ý thức tự rèn luyện, học tập và thực hiện tốt phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Đồng thời, tôi cũng luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”.

Còn ông Trần Văn Cường-Bí thư Đảng ủy xã Ia Phang thì cho biết: “Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, từng đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết bức xúc, vấn đề nổi cộm ở địa phương. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân”.

Công tác thông tin, tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú tại huyện Chư Pưh. Trang thông tin điện tử của UBND huyện và Fanpage “Chư Pưh quê tôi” cùng các trang, nhóm Facebook, Zalo của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời chuyển tải nội dung học tập và làm theo gương Bác đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Hiền-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh-cho hay: “Việc triển khai, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của tỉnh và huyện, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính tiên phong gương mẫu, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giảm phiền hà, bức xúc cho người dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Chư Pưh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra”.