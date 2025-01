Mang Yang cần chủ động sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo đúng quy tắc, quy định

Đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030; việc triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh.

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đạt 19/21 chỉ tiêu đề ra

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tha thông tin: Đảng bộ huyện hiện có 37 tổ chức cơ sở Đảng với 3.170 đảng viên. Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; 2 chỉ tiêu chưa đạt gồm: xây dựng xã nông thôn mới và thu tiền sử dụng đất.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 8.603,9 tỷ đồng, đạt 101,07% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng, tăng 8,53%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước tính 53,1 tỷ đồng, đạt 66,28% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất là 14,12 tỷ đồng, đạt 90,68% kế hoạch tỉnh giao, đạt 25,39% kế hoạch HĐND huyện giao; thu cân đối ngân sách được phân cấp là 31,96 tỷ đồng, đạt 132,56% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương là 512,14 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang. Ảnh: P.L

Các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định.

Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), Bí thư Huyện ủy Trần Đình Hiệp cho hay: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thành lập 3 tiểu ban, 6 tổ giúp việc, 1 tổ tiếp công dân, 1 tổ văn thư, 1 ban biên tập văn kiện để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; thông qua đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết báo cáo chính trị, chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ thị trấn Kon Dơng, Chi bộ Dân vận đại diện cho các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo chung ra diện rộng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 1-2025; chọn Đảng bộ xã Đăk Djrăng đại diện cho các Đảng bộ cơ sở để đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư tại đại hội; các tổ chức cơ sở Đảng còn lại đại hội bắt đầu từ tháng 4-2025 và hoàn thành trước ngày 30-6-2025. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8-2025.

Nghiên cứu phát triển các thế mạnh của địa phương

Thông tin về những định hướng của địa phương trong thời gian tới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng cho biết: Huyện Mang Yang có lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu và giao thông thuận lợi. Diện tích đất rộng thuận lợi cho việc trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn.

Thời gian qua, huyện đã tạo điều kiện để các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đặc biệt, huyện chú trọng thu hút đầu tư về du lịch, trong đó tập trung phát triển du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng.

“Bên cạnh những thuận lợi, huyện còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, đó là trình độ nhận thức và phương thức canh tác của người dân còn lạc hậu, thu nhập thấp. Các hộ dân người dân tộc thiểu số vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Toàn huyện có 639 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa; huyện ít doanh nghiệp lớn nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn gặp khó khăn”-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang chia sẻ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Với lợi thế về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, huyện cần xác định chiến lược lâu dài, nghiên cứu để phát triển các thế mạnh của địa phương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ theo quy định; trước mắt là tổ chức thành công đại hội điểm, đại hội thí điểm cấp cơ sở. Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Huyện cần chủ động sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo đúng quy tắc, quy định, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tránh ảnh hưởng đến công việc chung. Huyện cần tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát; chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng và huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh đó, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy cần chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người dân, tránh để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị. Chủ động trong công tác an sinh xã hội, động viên, thăm hỏi các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.