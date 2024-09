Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, C. và cháu N. (SN 2011, trú tại TP. Pleiku) quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau.

Vào ngày 23-2-2024, C. đến gặp và chở cháu N. đến nhà của mình ở xã Trà Đa, TP. Pleiku chơi. Thời điểm này, gia đình của C. đều đi vắng. Để tránh bị phát hiện C. đã tắt điện, hệ thống camera giám sát trong nhà rồi đóng cửa và dẫn cháu N. vào trong phòng ngủ. Tại đây, C. đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.. Thời điểm thực hiện hành vi giao cấu, cháu N. mới 12 tuổi 2 tháng 5 ngày.