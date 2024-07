Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 3 bị cáo lĩnh án

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát lệnh truy nã đối với vợ chồng Lương Minh Thạch và Trần Thị Ánh Hồng (trú tại tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi đang đi xe máy trên đường, một nữ trung tá công an ở Bình Định bị người đàn ông dùng búa hành hung dẫn đến bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

Ngày 8-7, theo Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Trạm CSGT Đức Phổ đã phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) bắt nhóm nghi phạm có hành vi chém người gây thương tích ở tỉnh Gia Lai chạy trốn qua tỉnh Quảng Ngãi.