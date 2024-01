Krông Pa: Tạm giữ 3 đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỉ đồng Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với lượng tiền giao dịch hằng tháng lên đến hàng trăm tỉ đồng

Lật tẩy mánh khóe sau cuộc gọi yêu cầu chuyển gần 400 triệu đồng Sau khi nghe một người lạ gọi điện tự xưng là cán bộ công an thông báo về việc bà T.T.T. ở Hà Tĩnh liên quan đường dây buôn bán ma túy và có thể sẽ bị phạt tù 15 năm, bà đã tới ngân hàng rút gần 400 triệu đồng gửi cho đối tượng này

An Khê: Tạm giữ 3 đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán lô đề (GLO)- Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Võ Thị Thu Hà (SN 1993); Nguyễn Thị Hương (SN 1988); Thân Thị Tuyết Mi (SN 1990, cùng trú tại xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Bắc Giang: Bắt chủ tịch và tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 33 tỷ đồng Từ 15/1/2022 đến 17/1/2023, Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên đã ký kết 88 “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản,” kêu gọi góp vốn của 73 nhà đầu tư với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng.

Cần đánh giá trung thực hơn về số liệu tai nạn giao thông (GLO)- Sáng 9-1,Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2023, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

3 đối tượng lãnh hơn 19 năm tù vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (GLO)- Sáng 9-1, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với Lý Nguyên Long (SN 1992; trú tại làng Mông); Đinh Liêm (SN 2001) và Đinh Văn Thiêng (SN 2006; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ).

Khởi tố nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm vật tư, thiết bị trường học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Khê.

Công an thị xã An Khê nhanh chóng làm rõ đối tượng phóng hỏa làm 3 người tử vong (GLO)-Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, sau 3 giờ xảy ra vụ cháy tại một phòng trọ (ở địa 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê) làm 3 người tử vong, Công an thị xã An Khê đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định được đối tượng phóng hỏa giết người.

Vụ Việt Á: Luật sư đề nghị xem xét bối cảnh phạm tội của bị cáo Chiều 8/1, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á, các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm làm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm của các bị cáo.

Công an Gia Lai liên tiếp lập thành tích trong 15 ngày đầu ra quân (GLO)- Trong 15 ngày đầu cao điểm, lực lượng Công an Gia Lai đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19-20 năm tù Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án 19-20 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về tội “Nhận hối lộ”.

Tạm giữ cặp vợ chồng hành hung, “nhốt” tổ công tác thi hành án trong nhà Khi tổ công tác thi hành án dân sự đến nhà tống đạt thông báo các nội dung liên quan đến thi hành án thì bị cặp vợ chồng ở Bình Định hành hung, chửi bới rồi khóa cửa “nhốt” trong nhà.

Cầm dao xông vào nhà chém vỡ điện thoại, cướp tiền của người phụ nữ Đang ở trong nhà, chị Chư bất ngờ bị một nam thanh niên cầm dao xông vào khống chế cướp tiền, chém vỡ điện thoại

Gia Lai: Bắt quả tang cán bộ kiểm lâm đánh bạc cùng người dân Ông N.N.S., cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa bị bắt quả tang khi đang đánh phỏm cùng 3 người dân.

Gia Lai: Xử phạt 55 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép (GLO)-Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, phát hiện, xử lý 55 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

Nam sinh mua nguyên liệu trên mạng để chế tạo 201 quả pháo nổ Sau khi mua nguyên liệu trên mạng, T.X.T (SN 2007) tự chế tạo pháo nổ rồi cho bạn bè để đốt trong đám cưới.

Đắk Nông: Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại xã Đắk R'măng Lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị phá tại tiểu khu 1768 (thuộc địa giới hành chính xã Đắk R’măng) là gần 8.500m2, trong đó, có hơn 6.000m2 quy hoạch rừng sản xuất.

Xem thêm