Krông Pa: Bắt giữ đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nay Long (SN 1999, trú tại buôn Ia Hly, xã Krông Năng, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 17-8-2023, Công an huyện Krông Pa nhận được tin báo của người dân về việc cháu R.L.H.M (SN 2011, trú tại xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) trong khi đi lấy nước ở suối Ea Rsai (thuộc buôn Chư Jú, xã Ia Rsai) bị 1 đối tượng chưa rõ lai lịch đe dọa, sử dụng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Pa tiến hành điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Công an huyện Krông Pa xác định Nay Long là người thực hiện hành vi hiếp dâm cháu M. nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Nay Long khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan Công an, Nay Long có 1 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em vào năm 2014, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào năm 2021.

Vụ việc đang được Công an huyện Krông Pa tiếp tục điều tra, làm rõ.