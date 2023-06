Ia Pa: Bắt đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

(GLO)- Vì cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã ở tỉnh Đak Lak, 2 cá nhân tại TP. Hà Tĩnh vừa bị Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chiều 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong ngày 13/6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk lên 45 đối tượng. Các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc.