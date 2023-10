(GLO)- Ngày 27-10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành giao ban công tác Công an tháng 10-2023. Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng các đơn vị, Công an địa phương.