Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Chư Păh đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; UBND huyện báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Trong 6 tháng qua, toàn huyện gieo trồng vụ Đông Xuân được 2.050 ha, đạt 102% kế hoạch, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2023; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 736,9 tỷ đồng (bằng 52,61% kế hoạch). Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp đến ngày 20-6 thực hiện 77,634 tỷ đồng (đạt 161% kế hoạch, tăng 304% so với cùng kỳ năm trước). Có 5 dự án được UBND huyện tham gia ý kiến, 1 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với đó, huyện Chư Păh tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã khám, chữa bệnh cho 18.612 lượt người (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023). Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận tại tổ về các các vấn đề như: Tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp đạt thấp; tình trạng tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; các vụ việc phạm pháp hình sự vẫn còn cao; việc tiếp công dân mặc dù được thực hiện theo quy định nhưng tình trạng gửi đơn vượt cấp vẫn còn...

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình, gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2025; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười lăm và các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa VI chưa được giải quyết hoặc giải quyết dứt điểm; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2023; phê chuẩn kinh phí bổ sung ngoài dự toán 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 (đợt 4) và quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.