Tin liên quan Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ 15 (mở rộng)

Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt những giải pháp, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 18.797,39 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch, tăng 12,83% so với năm 2022. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8.262,8 tỷ đồng. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 7.025 tỷ đồng, đạt 100,19% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 134,122 tỷ đồng, bằng 68,53% dự toán được giao.

Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được duy trì. Công khai Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2035 theo quy định; triển khai các bước quy hoạch phân khu đô thị (phường Tây Sơn, An Phú, An Tân, An Bình, Ngô Mây, An Phước); các quy hoạch chung xây dựng xã: Xuân An, Song An, Cửu An; Thành An, Tú An; thực hiện các thủ tục lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã theo quy định. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao; thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, các xã đạt từ 9-14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 2 thôn đạt 19/19 tiêu chí, 4 làng có từ 15-17/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; chế độ chính sách cho người có công, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng chỉnh trang đô thị, kêu gọi đầu tư hệ thống thoát nước đô thị; thu ngân sách địa phương; phát triển hệ thống đường ống nước đảm bảo tiêu chí sử dụng nước sạch; cán bộ quản lý ngành giáo dục còn thiếu…

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã đối với các ông: Nguyễn Đức Tiệm-Trưởng phòng Nội vụ; Võ Thanh Bảo-Trưởng phòng Kinh tế thị xã; đồng thời miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã đối với các ông, bà: Trần Thanh Hải-nguyên Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hoàng Hiệp-nguyên Trưởng phòng Nội vụ; Nguyễn Thị Tú Trinh-nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã do chuyển công tác.

Kỳ họp cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu. Kết quả, không có người nào có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua 20 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.