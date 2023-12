Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ 15 (mở rộng)

Tin liên quan Long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê; Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê; Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tổng diện tích gieo trồng của thị xã đạt 9.659 ha, bằng 101,3% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 18.797,39 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch, tăng 12,83% so với năm 2022. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8.262,8 tỷ đồng. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 7.025 tỷ đồng, đạt 100,19% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 134,122 tỷ đồng, bằng 68,53% dự toán được giao.

Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao; thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, các xã đạt từ 9-14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 2 thôn đạt 19/19 tiêu chí, 4 làng đạt 15-17/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả khả quan; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh tổ chức. Hướng dẫn, chỉ đạo các phường: An Phước, An Tân, Ngô Mây và các xã: Cửu An, Xuân An tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023. Kết quả 5/5 xã, phường đạt loại giỏi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm...

Hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm nắm bắt tình hình và hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo, giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã và 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những nội dung liên quan đến các dự thảo: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XVII) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; chương trình làm việc năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã năm 2024; báo cáo công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2023; báo cáo công tác tài chính của cấp ủy năm 2023; những công việc quan trọng Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy đã giải quyết từ sau hội nghị lần thứ 14 đến hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII.

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 12,25%; thu ngân sách trên địa bàn 146,880 tỷ đồng; đến cuối năm 2024 có 5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh; số lao động có việc làm 46.918 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 59,06%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,09%, hộ cận nghèo còn 2,24% (theo chuẩn tiếp cận đa chiều 2022-2025); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%...