Chiều 8-12, tại Hội trường 23-3, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023).

Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã đã nghỉ hưu; lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và TP. Pleiku; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện: Tây Sơn, Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định); đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Nghị định số 155/2003 NĐ-CP ngày 9-12-2003 của Chính phủ, huyện An Khê chia tách thành huyện Đak Pơ và thị xã An Khê ngày nay. Qua 20 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Khê luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh. Chính sự quan tâm đó, đã kịp thời động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Khê phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển thị xã. Tự hào về những thành tựu đạt được qua 20 năm xây dựng thị xã, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã càng ý thức sâu sắc về trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển thị xã An Khê ngày càng phát triển, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai.

“Với niềm tin và khát vọng phát triển, các cấp, các ngành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết của quê hương, cùng nhau đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục xây dựng thị xã ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; quyết tâm xây dựng An Khê đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2025”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê khẳng định.

Phát biểu chúc mừng, chỉ đạo lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thị xã An Khê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Khê trong 20 năm qua. Đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII giao về phát triển hạ tầng tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-1-2017 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại III, phát triển thị xã xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh và Chương trình số 22-CTr/TU ngày 1-7-2022 hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20-1-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2030.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới.

Tập trung nguồn lực đầu tư cho các tiêu chuẩn về hạ tầng cụm công nghiệp; tăng cường kêu gọi đầu tư, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh, với các ngành chế biến, tiêu thụ nông lâm sản, sản xuất hàng xuất khẩu, cơ khí và các ngành công nghiệp khác vào cụm công nghiệp thị xã; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa việc lập quy hoạch xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An.

Tiếp tục triển khai kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đặc biệt đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, thông tin và truyền thông…, tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư các dự án trong danh mục dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Dịp này, Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã An Khê. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 44 tập thể, 5 hộ gia đình và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã An Khê, kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023).