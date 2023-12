(GLO)- Chiều 7-12, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã An Khê, có địa chỉ miền: https://thiuyankhe.gialai.org.vn

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thị xã và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn UBND thị xã.

Tại lễ ra mắt, đại diện VNPT Gia Lai đã báo cáo quá trình thực hiện Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã An Khê. Văn phòng Thị ủy thông qua quyết định thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã An Khê; công bố quyết định giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã An Khê.

Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã An Khê đi vào hoạt động là một địa chỉ “Đỏ” tin cậy cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân khai thác, sử dụng; là nơi cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và các hoạt động của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy; đồng thời đây cũng là kho thông tin, tư liệu, dữ liệu hữu ích, quan trọng qua các thời kỳ, các giai đoạn phát triển của thị xã An Khê.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê công bố ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã và định hướng hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã; đồng thời yêu cầu văn phòng Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy cùng các thành viên Ban Biên tập trang thông tin điện tử và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý, vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn tuyệt đối cho Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã. “Đảm bảo trang thông tin điện tử thật sự là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện, kịp thời chủ trương đường lối của Đảng và hoạt động của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, là cổng giao tiếp là cầu nối giữa đảng với Nhân dân”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.

Được biết, lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã An Khê nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023).