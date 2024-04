Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)-

Chiều 4-4, tại nhà rông làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Nhà máy Đường An Khê tổ chức lễ kết nghĩa với làng Hòa Bình. Dự lễ kết nghĩa có đại diện Ban Dân vận Thị ủy An Khê; Ban Giám đốc Nhà máy Đường An Khê; Đảng ủy, UBND xã Tú An.